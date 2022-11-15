Стартовал «ФинЗОЖ Фест-2022. Всероссийский марафон полезных финансовых привычек»

Федеральным оператором мероприятия является ФГБУ Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.

- «ФинЗОЖ Фест-2022» направлен на повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и грамотного финансового поведения. Мероприятия проводятся в дистанционном формате, что делает полезную информацию доступной для всех интересующихся – в любое удобное время и в любом населенном пункте, а также даёт целевой аудитории возможности неограниченного по времени использования материалов, - отметила заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Марафон «ФинЗОЖ Фест-2022» включает в себя:

- видеоролики: полезные лайфхаки от экспертов и финансовых блогеров;

- квест по финансовой грамотности для школьников и родителей.

С перечнем мероприятий можно ознакомиться на портале МОИФИНАНСЫ.РФ, пройдя по ссылке: https://моифинансы.рф/ .

Республиканский календарь событий Недели будет размещен на сайте Уфимского филиала Финуниверситета по адресу , наполнение мероприятиями которого планируется с 15 ноября.

Справочно:

Мероприятия проводятся в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р.