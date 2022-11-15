Азат Бадранов: «Счастьем наполняет возможность быть цельным»

Вчера Азат Бадранов вместе с другими добровольцами после прохождения боевого слаживания уехал в зону боевых действий. Заявление о добровольном участии в спецоперации он написал месяц назад.



— Азат Шамилевич, расскажите, как прошла военная подготовка?

— Боевое слаживание, проходившее на полигонах Росгвардии, завершилось успешно. С нами занимались инструкторы спецподразделений, имеющие опыт командировок в зоне СВО. Все крутые профессионалы, наши спецподразделения, слава богу, возвращаются без невосполнимых потерь, и все подразделения Росгвардии возвращаются живыми всем составом. Базовые навыки и знания нам дали. Огневая подготовка, тактическая медицина и многое другое. Остальное даст уже опыт.

И напомню, что я и моя группа — добровольцы, моральный и боевой дух у нас высокие, поэтому, да, идти на передовую мы готовы.

— Ваше желание участвовать в СВО люди восприняли по-разному. Одни расценили это как настоящий мужской поступок, другие считают, что отсутствие одного из опытных руководителей республики на рабочем месте не лучшим образом скажется на качестве управления, третьи назвали ваше решение самопиаром. Вам есть что сказать в ответ?

— На этот вопрос я уже отвечал у себя в соцсетях. Кто считает, что я иду пиариться, — приглашаю пойти со мной, так сказать, вместе «попиаримся». Ну раз считают, что все это ложь и я не подвергаю себя риску, то почему бы вместе со мной тогда не прогуляться до зоны СВО. Это во-первых.

Во-вторых, я это делаю не для кого-то, а для себя. Чтобы не вступать в сделку с совестью, чтобы быть последовательным в своей работе и быть верным своим принципам. Быть собой и действовать последовательно иногда очень сложно, но всегда можно.

В-третьих, на замечание о том, что чиновники моего уровня должны быть на своих местах и работать на вверенной им территории, скажу, что иду я тоже туда, где жители нашей республики. В мотострелковую бригаду, в составе которой отважно воюет наш Шаймуратовский

батальон. Проекты и дела в республике, которые вел я, будут вести мои коллеги. Взаимозаменяемость — один из основных принципов в госуправлении.

— Вы как-то говорили, что видите себя замполитом…

— Согласно приказу минобороны, я буду заместителем командира роты по военно-политической работе. Рота — это воинское подразделение в 100 — 120 человек, в батальоне четыре роты. Соответственно, у меня небольшая должность даже в масштабах одного батальона. Работа замполита роты — это работа с личным составом, то есть со всеми бойцами роты. А это означает, что нужно быть с ними, каждого знать и знать волнующие их вопросы и проблемы, помогать их решать, отвечать на возникающие вопросы. Поэтому мне сложно представить, как выполнять эти функции, находясь в глубоком тылу! Когда читаю такие мнения, то хочется смеяться.

— Со дня подачи вашего заявления прошел месяц. Это время изменило что-то в вас лично?

— Месяц прошел достаточно динамично, но и о многом удалось подумать, посмотреть с другой стороны. Во-первых, укрепился в верности своего шага. Отказаться от всех благ, которые дает большая госслужба, для меня испытание самого себя.

Возможность проверить свои юношеские, может быть, взгляды. Когда читал «Как закалялась сталь», меня сильно впечатлил монолог Павки Корчагина о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Во-вторых, этот месяц был содержательным на искренность. К сожалению, в некоторых людях пришлось увидеть и самое низкое, но было интересно наблюдать, насколько низко они могут пасть. Однако радует, что больше видел положительной искренности. Особенно в общении с родными и близкими. В разные дни приезжали старые друзья и родственники. Давно не было таких простых и искренних разговоров. Меня одолевает чувство счастья. И на днях понял, что это не только из-за добрых и искренних разговоров с родными. Счастьем наполняет возможность быть цельным.

Содержательным внутри и последовательным в поступках. Это на самом деле дорогого стоит.

— По вашей инициативе в селах Башкирии прошли обряды жертвоприношения с проведением коллективных молитв. Это было важно и своевременно: трудности легче переносятся вместе, а суры из Корана успокаивают душу. Скажите, откуда в вас это внимание и уважение к религиозному слову?

— Сложный вопрос. Для меня это мероприятие было не для соответствия религиозным канонам и обрядам. Просто было ощущение необходимости объединения, разделения общих тревог и надежд. На фронте атеистов не бывает. Хочется верить, что искренние молитвы, добрые мысли и направленная энергия людей может влиять на события, может оберегать близких. Собираться вместе на Курбан — это хороший повод поддержать тех, кто находится в тяжелом ожидании мужа, сына или брата.

— В интервью телеканалу «Россия — Башкортостан» вы упомянули о проблемных вопросах нашей идеологии. Действительно, многие думают, что информационная война идет где-то далеко, многим и в голову не приходит, что они самолично участвуют в распространении фейковых новостей. Например, в соцсетях много непроверенных и лживых сообщений. Однако все, что направлено на расшатывание устоев нашего общества, должно получать незамедлительный отпор. Согласны?

— Да, соглашусь с вами. В информационной работе крайне важно давать оперативную и упреждающую информацию на все резонансные темы. Это, кстати, основная задача и предназначение «Инцидент-менеджмента» и ЦУРа. Что касается СВО, то информационно противник работает, к сожалению, лучше нас. В Вооруженных силах Украины есть целые спецподразделения по информационной работе. То есть сидят блогеры-комментаторы, они же являются военнослужащими Украины со всеми выплатами, гарантиями и погонами, и работают в социальных сетях, при этом глубоко погружаются в российскую повестку. Например, одно из таких подразделений, военная часть которого находится под Киевом, работает по Башкортостану. Они прекрасно изучили, кто кем здесь является, участвуют в дискуссиях, пишут посты, размещают их в разных районных и сельских группах

«подслушано» и т.д. Однако это лишь тактические вопросы информационной работы.

Проблемы идеологии намного глубже. Посмотрите, мы все радовались, когда молодежь у нас занималась темами саморазвития и успешного успеха, строили свой личный бренд и свой карточный домик благополучия. В итоге оказалось, что ребята научились казаться кем-то, но никем не стали. Содержание пустое. Сбежали в Турцию, Казахстан и Грузию именно те, кто до СВО активно строил свой личный бренд в социальных сетях. Мы упустили эту молодежь, они оказались без стержня, это потерянное поколение социальных медиа. Почему потерянное? Можете возразить, что негативная оценка СВО еще ни о чем не говорит. Вместе с тем, я на это смотрю, что ребята «посыпались» и испугались при первом серьезном испытании. Они его не прошли. Их идеалы ничего не стоят. У них нет ни Родины, ни флага. И они вступили в серьезную сделку с совестью, которая ни к чему хорошему не приведет. Сейчас вся страна и все наши народы переживают время испытаний. И что особенно радует, большая часть наших сограждан достойно проходит эти испытания.

— Среди участников СВО из других регионов России есть руководители вашего ранга?

— Знаю, что многие чиновники разного уровня пошли или готовятся пойти в зону СВО, но о чиновниках моего уровня из других субъектов страны я не слышал. По крайней мере, в национальных республиках точно.

— Башкортостан с самого начала спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса. Теперь помогаем мобилизованным ребятам. Наши медики выезжают на освобожденные территории в командировки, республика принимает беженцев из Донбасса. На днях создан третий по счету батальон, который носит имя Салавата Юлаева. Все ли регионы страны так активны?

— Безусловно, вся Россия сегодня помогает Донбассу. Все, что вы перечислили в своем вопросе, касается небольшой части освобожденных территорий Донбасса. Над каждым муниципалитетом ДНР и ЛНР, районом Донбасса субъекты Российской Федерации взяли шефство. Восстанавливают инфраструктуру, помогают кадрами, размещают детей.

Многие российские регионы сформировали свои добровольческие батальоны. Вся страна участвует в частичной мобилизации. При этом, конечно, Башкортостан является примером в этой работе. Начиная с того, что мы были первым субъектом страны, который направил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР, а Радий Хабиров стал первым губернатором, посетившим Донбасс после начала СВО.

— Вы активно ведете свои социальные сети, рассказывая не только о работе, но и о личной жизни. Например, очень трогательным был пост, в котором вы попытались объяснить маленькой дочери свое решение отправиться в зону боевых действий. Но нужна ли такая открытость, ведь в соцсетях всегда есть люди, готовые плюнуть в душу независимо от темы поста…

— Отношусь к этому спокойно. Как к неизбежным издержкам своей работы. Вместе с тем вижу, что большинство людей чувствует мою искренность. Отсюда большие просмотры моих постов и самая различная реакция на них. Следую принципу, который описал Рами Гарипов в своих дневниках: пиши искренне, плача и смеясь, тогда и люди будут читать тебя искренне, плача и смеясь.

— Башкирские воины, уходя защищать Родину, обращались к своему народу или к близким с речью или поэтическим словом. Что бы вы сказали своим соотечественникам в это непростое время?

— Самое главное — верьте в своих воинов, ждите нас с победой. Мы все переживаем время испытаний, давайте пройдем его достойно. Сплотимся и будем едины. Наша страна и наш народ проходили это не один раз, сегодня и мы должны пройти, доказать, что достойны заветов наших предков. Мы идем на фронт туда, чтобы фронтов не было здесь. Это столкновение не за украинские земли, а за государственность нашей страны. Хочется, чтобы все это понимали.

Автор:Рашида МАГАДЕЕВА

https://resbash.ru/articles/%23PovodGorditcya/2022-11-11/azat-badranov-schastiem-napolnyaet-vozmozhnost-byt-tselnym-soderzhatelnym-vnutri-i-posledovatelnym-v-postupkah-3025462