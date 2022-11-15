Арслана Шафикова из Башкортостана наградили медалью Совета Федерации

Медаль «За проявленное мужество» вручили четырнадцатилетнему Арслану Шафикову из с. Мраково Кугарчинского района Башкортостана.

В марте 2022 года он, возвращаясь с прогулки, увидел сильный дым от дома в своем селе. Горела баня, которая была пристроена к дому. Огонь стремительно переходил на жилую часть. Арслан немедленно вызвал пожарных. Через несколько мгновений в дом уже нельзя было войти. Тогда Арслан забрался через окно в горящий дом и помог выбраться из огня пожилым хозяевам – инвалиду 2 группы с ампутированной ногой и его жене. Так благодаря своим правильным, своевременным и решительным действиям Арслан Шафиков спас жизни двух человек.

Сам себя Арслан героем не считает. Скромный, справедливый, решительный, честный. Учится он, как и все дети – бывает всякое, но старается. В семье у Арслана голос не повышают, с родителями полное взаимопонимание - предпочитают поговорить, разобраться, объяснить. Для подростка это важно.

Младшие в семье – племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры. Арслан – дядя и старший брат, поэтому старается быть примером во всем.

- А он разве герой? – искренне удивляется Айдар Шафиков, отец Арслана, когда его спрашивают о поступке сына. – Я считаю, что он сделал то, что должен был сделать. Я рад, что не труса воспитываю.

Вместе с Арсланом Шафиковым в Совете Федерации наградили ещё 18 детей из 16 регионов. Всего же к наградам представили более 150 детей из 54 регионов. Чествовать юных героев будут в регионах, где они живут.

В Башкортостане ведомственные награды МЧС России вручат Аделине Ронжиной, Радмиру Хуснутдинову, Алмазу Хисматуллину, Елизавете Фахреевой и Анне Беляковой. Обыкновенные мальчишки и девчонки, в сложной ситуации они проявили лучшие человеческие качества – милосердие, сострадание, стойкость, мужество.

- Многие люди, прожив жизнь, так до конца и не узнают, способны ли они на подвиг. Эти дети оказались способны: спасая жизнь других людей, они рисковали своей собственной — это есть подвиг! – так оценил поступки детей начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

По традиции награждение пройдет в конце декабря, накануне новогодних праздников.