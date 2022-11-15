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15 Ноябрь , 12:09

Арслана Шафикова из Башкортостана наградили медалью Совета Федерации

IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, прошла в Совете Федерации 3 ноября 2022 года

Арслана Шафикова из Башкортостана наградили медалью Совета Федерации
Арслана Шафикова из Башкортостана наградили медалью Совета Федерации

Медаль «За проявленное мужество» вручили четырнадцатилетнему Арслану Шафикову из с. Мраково Кугарчинского района Башкортостана.

В марте 2022 года он, возвращаясь с прогулки, увидел сильный дым от дома в своем селе. Горела баня, которая была пристроена к дому. Огонь стремительно переходил на жилую часть. Арслан немедленно вызвал пожарных. Через несколько мгновений в дом уже нельзя было войти. Тогда Арслан забрался через окно в горящий дом и помог выбраться из огня пожилым хозяевам – инвалиду 2 группы с ампутированной ногой и его жене. Так благодаря своим правильным, своевременным и решительным действиям Арслан Шафиков спас жизни двух человек.

Сам себя Арслан героем не считает. Скромный, справедливый, решительный, честный. Учится он, как и все дети – бывает всякое, но старается. В семье у Арслана голос не повышают, с родителями полное взаимопонимание - предпочитают поговорить, разобраться, объяснить. Для подростка это важно.

Младшие в семье – племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры. Арслан – дядя и старший брат, поэтому старается быть примером во всем.

- А он разве герой? – искренне удивляется Айдар Шафиков, отец Арслана, когда его спрашивают о поступке сына. – Я считаю, что он сделал то, что должен был сделать. Я рад, что не труса воспитываю.

Вместе с Арсланом Шафиковым в Совете Федерации наградили ещё 18 детей из 16 регионов. Всего же к наградам представили более 150 детей из 54 регионов. Чествовать юных героев будут в регионах, где они живут.

В Башкортостане ведомственные награды МЧС России вручат Аделине Ронжиной, Радмиру Хуснутдинову, Алмазу Хисматуллину, Елизавете Фахреевой и Анне Беляковой. Обыкновенные мальчишки и девчонки, в сложной ситуации они проявили лучшие человеческие качества – милосердие, сострадание, стойкость, мужество.

- Многие люди, прожив жизнь, так до конца и не узнают, способны ли они на подвиг. Эти дети оказались способны: спасая жизнь других людей, они рисковали своей собственной — это есть подвиг! – так оценил поступки детей начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

По традиции награждение пройдет в конце декабря, накануне новогодних праздников.

 
Арслана Шафикова из Башкортостана наградили медалью Совета Федерации
Автор:Айбулат Ишназаров
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