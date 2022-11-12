Андрей Назаров и Идрис Лаэна обсудили появление прямого авиасообщения между Уфой и Индонезией

Стороны обсудили перспективы промышленного, торгово-экономического, культурного и научного сотрудничества.

Андрей Назаров отметил, что между Башкортостаном и Индонезией уже давно установлено двустороннее сотрудничество, а представители Индонезии неоднократно посещали республику. Премьер-министр напомнил, что в 2018 году в рамках IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Башкортостан принимал делегацию провинцию Западной Явы во главе с ее губернатором.

– География внешнеэкономической деятельности представлена у нас 112 странами. За 8 месяцев внешнеторговый оборот республики превысил 3 млрд долларов. Это на 20% выше прошлогодних показателей. Мы активно поддерживаем экономические отношения с исламскими странами. С каждым годом наш товарооборот с ними нарастает. За прошлый год он превысил 352 млн долларов. Если сравнивать эту цифру с доковидным 2019 годом, доля объема экспорта с мусульманскими странами увеличилась более чем в два раза, – сказал Председатель Правительства республики. – Мы наращиваем экономическое сотрудничество и с Индонезией. По итогам первого полугодия наш внешнеторговый оборот сложился на уровне 2,5 млн долларов. По сравнению с прошлым годом он вырос более чем на 70%.

Как было отмечено участниками рабочей встречи, республика сейчас поставляет в Индонезию химическую и машиностроительную продукцию, продовольственные товары, а покупает целлюлозно-бумажные и текстильные изделия.

Премьер-министр сделал акцент на том, что у Башкортостана и Индонезии огромный потенциал расширения взаимовыгодного партнерства, где республика готова предложить проекты, которые несомненно заинтересуют представителей индонезийского бизнес-сообщества.

– Учитывая, что Индонезия является страной с самым большим в мире мусульманским населением, перспективным видится и взаимодействие в производстве продукции «Халяль». У нас им занимается 41 предприятие. Здесь неукоснительно соблюдаются строгие правила технологии. Важно, что у нас из 4 миллионного населения Башкортостана - около 67% приверженцев ислама. В республике активно развивается инфраструктура для мусульман. Например, в Башкортостане – около 1300 мечетей. Есть образовательные учреждения, институты и колледжи. Работаем мы и над адаптацией объектов придорожного сервиса под потребности наших мусульманских гостей. Во многих школах для детей предоставляется питание по стандарту «Халяль», – подчеркнул Премьер-министр.

Андреем Назаровым также было отмечено, что в Башкортостане реализуется пилотный проект по внедрению системы исламского банкинга, где на принципах исламского права будет основан, создаваемый в регионе Специальный административный район. По словам Председателя Правительства республики, ранее, в рамках встречи в Москве уже был обсужден этот вопрос и в ней, в том числе, участвовали, и представители дипломатической миссии Индонезии. Премьер-министр также пригласил Идриса Лаэна и делегатов на Международную неделю бизнеса, которая пройдет в середине декабря в Уфе.

Председатель Рабочей группы улемов Индонезии (Саткар), член парламента Индонезии от партии «Голкар» Идрис Лаэна обозначил, что он и его коллеги очень заинтересованы в том, чтобы увеличить в разы взаимовыгодное сотрудничество с Башкортостаном не только в области товарооборота, но и в сфере туризма, культуры и образования.

– Мы со своей стороны будем всячески стимулировать наших индонезийских предпринимателей для того, чтобы они приезжали в Башкортостан и вкладывали сюда деньги. Мы рассчитываем, что и ваши предприниматели смогут аналогичные инвестиции проводить в экономику Индонезии. И надеюсь наши бизнесмены с удовольствием согласятся и приедут в Уфу на Международную неделю бизнеса, которую мы обсуждали, – сказал Идрис Лаэна.

Также член парламента Индонезии от партии «Голкар» Идрис Лаэна акцентировал внимание на том, что между Уфой и Индонезией до сих пор отсутствует прямое воздушное сообщение и этот вопрос требует решения и проработки, чтобы в будущем такие перелеты стали возможны.

– Остров Бали является одним из наших главных туристических центров. Сюда ежегодно приезжает порядка 25 тысяч российских туристов и их количество вырастет, если появятся прямые перелеты. Это также даст Башкортостану возможность принимать гостей из Индонезии. У нас уже есть один проект, который поможет решить этот вопрос и наладить перелет между Индонезией и Уфой. И мы очень надеемся, что Правительство Башкортостана окажет помощь в предоставлении нужных разрешений, – заявил член парламента Индонезии.

Андрей Назаров в свою очередь сказал, что данное предложение действительно очень интересное и Правительство республики полностью заинтересовано в том, чтобы жители республики могли летать в Индонезию.

Завершая встречу, Премьер-министр подчеркнул, что Башкортостан с удовольствием изучит план по которому в Индонезию будут поставляться товары из республики, в том числе продукция по стандарту «Халяль». Также от Андрея Назаровым поступило предложение активнее сотрудничать в сфере образования, так как оно даст возможность сформировать программу студенческого обмена, тем более что в ближайшее время в Уфе будет построен Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня.

Затем Андрей Назаров вручил высоким гостям башкирские сувениры и подарки, а также предложил индонезийским партнерам принять участие не только в совместных проектах, но и пригласил их на празднование 450-летия города Уфы, на котором гостям из Индонезии окажут самый теплый прием.