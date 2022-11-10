В Башкортостане планируется пилотная апробация проекта «Интеграция людей с инвалидностью в открытый рынок труда в трудоспособном возрасте»

В рамках второго дня мероприятия состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.

– В Республике Башкортостан реализуется государственная программа «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения Республики Башкортостан», приоритеты и целевые ориентиры которой направлены на предоставление мер государственной поддержки в приоритетном порядке социально уязвимым группам населения с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, в том числе инвалидам. В текущем году в центры занятости населения обратились 2679 инвалидов, из которых были трудоустроены 1556 человек, то есть уровень трудоустройства составил 58,1% от общего числа инвалидов, ищущих работу, - отметил, открывая круглый стол, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.

Юрий Мельников также рассказал о том, какие мероприятии проводятся в республике для стимулирования работодателей к приему на работу граждан с инвалидностью. Так, с 2017 года в регионе реализуется стажировка инвалидов, в которой за этот период приняло участие более 600 инвалидов. В рамках этого мероприятия работодателям возмещаются затраты на оплату труда стажера-инвалида и наставника, закрепляемого за инвалидом на период адаптации его на рабочем месте (в 2022 году – 22,9 тыс. руб.).

Также за счет бюджета республики продолжается реализация мероприятия по созданию и оснащению рабочих мест для инвалидов.

В рамках мероприятия работодателям возмещаются расходы:

- на организацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов (при трудоустройстве инвалида III группы - до 80 тыс. руб., I и II группы - до 100 тысяч руб.);

- на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту – до 100 тыс. руб.;

- на адаптацию инвалидов на рабочем месте с закреплением наставника.

В текущем году уже создано 110 мест из 125 запланированных, работодателям предоставлена субсидия на сумму 9,5 млн рублей.

С 2019 года в целях сохранения и развития предприятий, образованных общественными объединениями инвалидов, реализуется мероприятие по сохранению рабочих мест инвалидов. В этом мероприятии принимают участие 2 предприятия Всероссийского общества слепых: ООО «Белорецкое УПП ВОС» и ООО «Белебеевское предприятие «АвтоДеталь». В 2022 году в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 23 млн рублей, что позволит сохранить рабочие места для 160 инвалидов.

- В 2022-2024 годы в республике планируется пилотная апробация проекта социального воздействия «Интеграция людей с инвалидностью

в открытый рынок труда в трудоспособном возрасте», оператором которого выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, - поделился с участниками круглого стола первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. - В рамках реализации данного проекта планируется вовлечение, тестирование, повышение компетенций и сопровождение при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья с дальнейшим их закреплением на рабочем месте не менее 6 месяцев. Цель реализации проекта социального воздействия «Интеграция людей с инвалидностью в открытый рынок труда в трудоспособном возрасте» – обеспечение устойчивой занятости и повышение уровня дохода людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте.

Заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова в ходе круглого стола рассказала о развитии инклюзивного профессионального образования в регионе. Она отметила, что в Башкортостане сформирована целостная система сопровождения инвалидов молодого возраста, начиная от профориентации, получения образования и содействия в последующем трудоустройстве.

- Образовательной политикой региона определяется развитие системы инклюзивного образования, направленного на реализацию прав ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на образование, на создание его успешной адаптации и социализации, - рассказала Инесса Косолапова. - Поддержку и развитие региональной системы осуществляют базовые профессиональные образовательные организации, созданные в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники и Салаватском колледже образования и профессиональных технологий; ресурсный учебно-методический центр и региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданные на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий.

Имеющийся на сегодняшний день практический опыт показал, что эффективной и действенной технологической основой развития инклюзивного образования в республике является проектная деятельность.

- Один из таких успешных проектов - вертикальная структура непрерывного инклюзивного образования «Детский сад–школа–колледж–ВУЗ-работодатель». В настоящее время по территориальному принципу в республике созданы 13 групп образовательных организаций, где в каждой зоне определены базовые детские сады, школы, колледжи и ВУЗы. Сегодня в программу непрерывного инклюзивного образования входит более 80 образовательных организаций, - добавила Инесса Косолапова.

В рамках проекта специалисты и родители могут определить траекторию развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья от выбора детского сада, школы, профессии и места трудовой занятости.

- Профессиональная ориентация – это пусковой процесс самоопределения. Особые связи и механизмы взаимодействия профориентационной работы выстроены с общеобразовательными и коррекционными школами, общественными организациями инвалидов, реабилитационными центрами, - рассказала Инесса Косолапова.

Кроме того, в Республике Башкортостан реализуется ряд профориентационных проектов, направленных на системное и комплексное выстраивание работы с целью осознанного выбора профессии, что способствуют содействию личностного и профессионального самоопределения обучающихся коррекционных и общеобразовательных организаций.

В рамках проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» созданы условия для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году 90 обучающихся с ОВЗ прошли онлайн-диагностику на Платформе проекта. В этом году в проведении диагностики примут участие 632 ребенка с ОВЗ, 171 из которых станут участниками профессиональных проб.

Большое внимание в Башкортостане уделяется проектам по информационному сопровождению инклюзивного образования. В частности, разработано электронное навигационное пособие «Профнавигатор» - профессиональное образование лиц с ОВЗ в Республике Башкортостан. Издание аккумулирует информацию о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии республики, о профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения. Здесь также представлен перечень профессий и специальностей каждой профессиональной образовательной организации.

В обсуждении актуальных вопросов, касающихся трудоустройства инвалидов, приняли также участие ученые и представители общественных организаций. Так, главный научный сотрудник отдела профессиональной и психологической реабилитации инвалидов ФГБОУ Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (Санкт-Петербург) Елена Старобина поделилась с участниками круглого стола новыми подходами к трудоустройству инвалидов. О том, как реализуется в Башкортостане федеральный проект Карьерное сопровождение. Страна мастеров, рассказала директор Центра опережающей профессиональной подготовки РБ Кира Галямова. С Навигатором инклюзивного обучения участников мероприятия познакомил разработчик данного образовательного навигатора Ильдус Шаяхметов. Опытом регионального отделения Всероссийского общества глухих по трудоустройству слабослышащих граждан поделилась главный специалист общественной организации Лилия Сиразетдинова. Своими практиками по трудоустройству инвалидов поделились также представители ООО «Фабрик Косметик» и ООО «Башкирский сувенир» Наталья Круглова и Венера Белова.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/19383/