Правительство Башкортостана обозначило направления для работы по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья

В уфимском конгресс-холле «Торатау» Председатель Правительства республики выступил на тему «Трудоустройство инвалидов – как элемент социальной ответственности бизнеса».

Перед выступлением Премьер-министра Башкортостана с приветственным словом к участникам круглого стола обратилась генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева. В режиме ВКС руководитель агентства подчеркнула, что именно комплексный подход будет являться залогом успешной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Хочу отметить, что порядка 70% людей с инвалидностью не в полном объеме охвачены средствами ухода и медицинской и социальной реабилитацией. 38% из них не обеспечены в полном объеме техническими средствами реабилитации. Менее 14% людей с ограниченными возможностями в стране трудоустроены. Видим, что огромный потенциал для роста, для улучшений в этой сфере и уверена, что в рамках этого форума все эти моменты, все эти аспекты будут обсуждены вместе с экспертами и специалистами. И в наших с вами силах предложить соответствующие решения по этим вопросам, – подчеркнула Светлана Чупшева.

Андрей Назаров, выступая перед участниками форума, отметил, что важнейшим аспектом социальной ответственности бизнеса является, конечно, трудоустройство «особенных» людей, создание условий для их профессиональной самореализации. По его словам, республиканские предприятия отличаются здесь хорошими традициями.

– На УМПО сегодня 346 инвалидов успешно трудятся фрезеровщиками, токарями и шлифовщиками. Почти половина из них – это инвалиды по слуху. Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» традиционно оказывает значительную благотворительную помощь инвалидам. Здесь работают 54 сотрудника с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Премьер-министр. – Научно-производственная фирма «Пакер» является многолетней открытой площадкой для обмена опытом в сфере культуры производства и социальной политики. Здесь наработана богатая практика вовлечения сотрудников в благотворительные проекты. Трудоустроено 18 инвалидов. Многолетняя приверженность компании «Газпром трансгаз Уфа» социальному курсу развития ежегодно получает заслуженное признание и высокую оценку не только в республике, но и в России.

Также Андрей Назаров подчеркнул, что сегодня совместно с Агентством стратегических инициатив начинается реализация в Башкортостане инклюзивного проекта «Открыто для всех». По словам Премьер-министра, его цель – повышение доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью, создание для них комфортной среды.

– Ключевой элемент проекта – Национальный инклюзивный договор. Это общественное соглашение, к которому может присоединиться любая организация, разделяющая принципы инклюзивности. В это сообщество социально ответственного бизнеса по всей стране вошло уже порядка 70 компаний. Сегодня к ним впервые присоединяются 5 наших предприятий. Они берут на себя конкретные инклюзивные обязательства, – сказал Премьер-министр.

На форуме было отмечено, что на сегодняшний день, компания «Кумпан Кафе» тоже собирается организовать рабочие места в сфере общественного питания для слабослышащих граждан, а также предприятие «Фабрик Косметик» примет на работу 10 инвалидов по слуху.

Андрей Назаров подчеркнул, что сегодня в республике также буден дан старт новому пилотному проекту «Социальный координатор», который направлен на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Резюмируя свое выступление, Председатель Правительства республики в очередной раз сделал акцент на том, что только командная работа укрепит деловые связи, повысит эффективность помощи тем, кто в этом нуждается и сотрет административные барьеры.

– Общая наша задача – обеспечить полноценную реализацию творческого, духовного и профессионального потенциала людей с ограниченными возможностями. Республика для этого сделает все возможное и невозможное. Башкортостан – для тех, кто любит жизнь! – подытожил Андрей Назаров, сообщает сайт Правительства РБ.