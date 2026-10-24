+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
24 Октября , 04:05

Руслан Юнысов — «Башҡортостан» полкы яугиры, медицина хеҙмәте етәксеһе

Сибай тарихи-тыуған яҡты өйрәнеү музейы махсус хәрби операция биләмәһенән килтерелгән уникаль экспонаттар менән тулыланды. Уларҙы ошо ҡалала тыуған махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы Руслан Юнысов тапшырҙы. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Руслан Юнысов — «Башҡортостан» полкы яугиры, медицина хеҙмәте етәксеһеРуслан Юнысов — «Башҡортостан» полкы яугиры, медицина хеҙмәте етәксеһе
Руслан Юнысов — «Башҡортостан» полкы яугиры, медицина хеҙмәте етәксеһе

Музей фондына бәреп төшөрөлгән пилотһыҙ осоу аппараты һәм хәрби хеҙмәткәрҙең шәхси каскаһы ҡабул ителде.

Руслан Юнысов — «бурыс», «батырлыҡ» һәм «илһөйәрлек» төшөнсәләренең мәғәнәһен тәрән аңлаған кеше. Махсус хәрби операция башланғас, ул «Башҡортостан» полкына ирекмән булып ҡушылырға ҡарар итә һәм уның медицина хеҙмәтен етәкләй.

Намыҫлы хәрби хеҙмәте өсөн Руслан Юнысов «Һәләк булып барғандарҙы ҡотҡарған өсөн», «Бурысына тоғролоғо өсөн», II дәрәжә «Хәрби батырлыҡ өсөн», «Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы» миҙалдары, шулай уҡ генерал М. Шайморатов исемендәге миҙал менән бүләкләнгән.

Яугир булып үткән ваҡиғалар хаҡында хәтерҙе һаҡлауҙы һәм йәш быуында үҙ илең өсөн яуаплылыҡ тойғоһо тәрбиәләүҙе айырыуса мөһим тип иҫәпләй. Ул илһөйәрлек тәрбиәһенә һәм заманса технологияларҙы үҙләштереүгә, шул иҫәптән пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләренә ҙур иғтибар бүлә.

Фото: Башкирский батальон, вк

 

Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ! 

https://max.ru/yeshlek_gazite

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика