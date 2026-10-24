Руслан Юнысов — «Башҡортостан» полкы яугиры, медицина хеҙмәте етәксеһе

Музей фондына бәреп төшөрөлгән пилотһыҙ осоу аппараты һәм хәрби хеҙмәткәрҙең шәхси каскаһы ҡабул ителде.
Руслан Юнысов — «бурыс», «батырлыҡ» һәм «илһөйәрлек» төшөнсәләренең мәғәнәһен тәрән аңлаған кеше. Махсус хәрби операция башланғас, ул «Башҡортостан» полкына ирекмән булып ҡушылырға ҡарар итә һәм уның медицина хеҙмәтен етәкләй.
Намыҫлы хәрби хеҙмәте өсөн Руслан Юнысов «Һәләк булып барғандарҙы ҡотҡарған өсөн», «Бурысына тоғролоғо өсөн», II дәрәжә «Хәрби батырлыҡ өсөн», «Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы» миҙалдары, шулай уҡ генерал М. Шайморатов исемендәге миҙал менән бүләкләнгән.
Яугир булып үткән ваҡиғалар хаҡында хәтерҙе һаҡлауҙы һәм йәш быуында үҙ илең өсөн яуаплылыҡ тойғоһо тәрбиәләүҙе айырыуса мөһим тип иҫәпләй. Ул илһөйәрлек тәрбиәһенә һәм заманса технологияларҙы үҙләштереүгә, шул иҫәптән пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләренә ҙур иғтибар бүлә.
Фото: Башкирский батальон, вк
Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ!