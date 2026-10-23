0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
23 Октября , 05:00

Яугир батырлығы баһаланды

Бөрйән егете Усманов Рәил Рәфис улы махсус хәрби операция барышында күрһәткән ҙур ҡаһарманлығы һәм батырлығы өсөн юғары дәүләт нарадаһына - “Ҡаһарманлыҡ” орденына лайыҡ булды.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Яугир батырлығы баһаландыЯугир батырлығы баһаланды
Яугир батырлығы баһаланды

Орденды яугирға район хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Айнур Ҡотошов тапшырҙы. Осрашыуҙа батырҙың ата-әсәһе – Рәфис Сабит улы һәм Эльвира Ғаяз ҡыҙы Усмановтар ҙа ҡатнашты.
Рәил Рәфис улы 1996 йылдың 9 мартында Килдеғол ауылында тыуған. Ауылында 9 класты тамамлағас, һөнәрселек училищеһында һөнәр ала. 2014 йылда армияға алынып, диңгеҙ пехотаһында изге бурысын үтәй. 2024 йылда, Ватанды һаҡлау бурысын дауам итергә теләп, контракт төҙөй. Яугирҙың ҡыйыулыҡтары Жуков миҙалы һәм “Хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашҡан өсөн” миҙалдары менән баһаланған.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика