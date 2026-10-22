"Герой партаһы" асылды

Ҡариҙел районының Ҡараяр урта мәктәбендә Иршат Мөхәмәҙуллиндың исемен мәңгеләштереп, “Герой партаһы”н асылды. Тантаналы сарала Иршат Ғәйнелйән улының туғандары, хеҙмәттәштәре һәм яҡындары, район хакимиәте башлығы урынбаҫары Рәмил Вәлинуров, Ҡараяр ауыл биләмәһе башлығы Рәйсә Солтанова, Ҡараяр урта мәктәбе директоры Гөлфиә Хәсәнова, уҡытыусылар, уҡыусылар һәм ауыл халҡы ҡатнашты.
- Батырҙар тураһында иҫтәлек һаҡлау һәр кешенең изге бурысы. «Герой партаһы» Тыуған ил хаҡына батырлыҡты мәңге таныу символы буласаҡ. Ул уҡыусыларға илһөйәрлектең мөһимлеге тураһында иҫкә төшөрөп торасаҡ, - тине Рәмил Карам улы сығышында.
Геройҙың тормош иптәше Ләйсән Рим ҡыҙы, хәрби алыштар ветераны, һауа судноһы командиры, икенсе класс осоусыһы, капитан Венер Хәсәнов, ауылдаштары һәм хеҙмәттәштәре Иршат Мөхәмәҙуллин тураһында хәтирәләре менән уртаҡлашты.