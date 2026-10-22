+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
22 Октября , 10:30

"Герой партаһы" асылды

Иршат Мөхәмәҙуллин 2025 йылдың 7 мартында алғы һыҙыҡта инженер-саперҙар төркөмө урынды миналарҙан таҙартыу һәм беҙҙең подразделениелар үтеү өсөн юл асыу буйынса бик ауыр бурысты үтәгән. Был урындың асыҡ  участкаһында эшләгән ваҡытта төркөм дошман тарафынан күреп ҡалына һәм дрондар һөҗүме аҫтында ҡала. Яугир һәләк була. Күрһәткән батырлығы өсөн ул үлгәндән һуң Ҡаһарманлыҡ ордены менән бүләкләнгән.  

Добавить в предпочтительные источники Google
"Герой партаһы" асылды"Герой партаһы" асылды
"Герой партаһы" асылды

Ҡариҙел районының Ҡараяр урта мәктәбендә Иршат Мөхәмәҙуллиндың исемен мәңгеләштереп, “Герой партаһы”н асылды. Тантаналы сарала Иршат Ғәйнелйән улының туғандары, хеҙмәттәштәре һәм яҡындары, район хакимиәте башлығы урынбаҫары Рәмил Вәлинуров, Ҡараяр ауыл биләмәһе башлығы Рәйсә Солтанова, Ҡараяр урта мәктәбе директоры Гөлфиә Хәсәнова, уҡытыусылар, уҡыусылар  һәм ауыл халҡы ҡатнашты.

- Батырҙар тураһында иҫтәлек һаҡлау һәр кешенең изге бурысы. «Герой партаһы» Тыуған ил хаҡына батырлыҡты мәңге таныу символы буласаҡ. Ул уҡыусыларға илһөйәрлектең мөһимлеге тураһында иҫкә төшөрөп торасаҡ, -  тине Рәмил Карам улы сығышында.

Геройҙың тормош иптәше Ләйсән Рим ҡыҙы, хәрби алыштар ветераны, һауа судноһы командиры, икенсе класс осоусыһы, капитан Венер Хәсәнов, ауылдаштары һәм хеҙмәттәштәре Иршат Мөхәмәҙуллин тураһында хәтирәләре менән уртаҡлашты.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика