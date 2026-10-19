+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
19 Октября , 09:55

Файҙалы программала ҡатнашыу өсөн ғаризалар йыйыу дауам итә

Һүҙ яугирҙар һәм уларҙың ғаилә ағзалары өсөн «СВОй бизнес» программаһы тураһында.

Добавить в предпочтительные источники Google
Файҙалы программала ҡатнашыу өсөн ғаризалар йыйыу дауам итәФайҙалы программала ҡатнашыу өсөн ғаризалар йыйыу дауам итә
Файҙалы программала ҡатнашыу өсөн ғаризалар йыйыу дауам итә

Иғтибар! Ул 2 ноябрҙә эшләй башлай.

Проектты ойоштороусыларҙың береһе — «Ватан һаҡсылары» дәүләт фонды.

«СВОй бизнес» программаһының төп маҡсаты — ғәмәли белем, профессиональ ярҙам алыу һәм үҙ эшеңде башлап ебәрә алыу мөмкинлеген биреү.

Программала:

— Эксперттарҙан лекциялар

— Наставниктар менән консультациялар

— Бизнесты башлауға аҙымлап әҙерлек

— Ярҙам саралары тураһында мәғлүмәт

Хәрби хәрәкәттәр ветерандары, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары ғариза бирә ала.

Ошонда (һанлы платформа) ғариза бирергә: xn--l1agf.xn--p1ai/services/S...

Белешмә өсөн телефон: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415

Фото: Центр поддержки участников СВО «Башкортостан», вк

 

Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ! 

https://max.ru/yeshlek_gazite

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика