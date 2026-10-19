Файҙалы программала ҡатнашыу өсөн ғаризалар йыйыу дауам итә

Иғтибар! Ул 2 ноябрҙә эшләй башлай.
Проектты ойоштороусыларҙың береһе — «Ватан һаҡсылары» дәүләт фонды.
«СВОй бизнес» программаһының төп маҡсаты — ғәмәли белем, профессиональ ярҙам алыу һәм үҙ эшеңде башлап ебәрә алыу мөмкинлеген биреү.
Программала:
— Эксперттарҙан лекциялар
— Наставниктар менән консультациялар
— Бизнесты башлауға аҙымлап әҙерлек
— Ярҙам саралары тураһында мәғлүмәт
Хәрби хәрәкәттәр ветерандары, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары ғариза бирә ала.
Ошонда (һанлы платформа) ғариза бирергә: xn--l1agf.xn--p1ai/services/S...
Белешмә өсөн телефон: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415
Фото: Центр поддержки участников СВО «Башкортостан», вк
Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ!