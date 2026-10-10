"Батруха"ға - Жуков миҙалы!

“Батруха” 2024 йылдан алып хәрби операция зонаһында хеҙмәт итә. Быға тиклем Йонос мәктәбенең 9-сы класын тамамлап, Өфө яғыулыҡ-энергетика колледжында дүрт йыл белем ала, уҡыуҙа уңыштарға өлгәшә, шул иҫәптән сит тел буйынса яҡшы белем күрһәтә. Уның Ватанды һаҡлауға юлы хәрби ҡаҙаныштары менән генә түгел, белемгә һәм үҙ-үҙеңде камиллаштырыуға ынтылышы менән дә билдәләнгән.
Хеҙмәт итеү осоронда егет ике тапҡыр ҡаты яралана, әммә шуға ҡарамаҫтан, дауаланыу менән ҡабат ил һағына баҫа. Күптән түгел яҡташ егет махсус хәрби операция зонаһында батырлығы һәм үҙен аямай алышҡаны өсөн Жуков миҙалына лайыҡ булды.