+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
10 Октября , 10:29

"Батруха"ға - Жуков миҙалы!

Мәсетле районының Йонос ауылы яугиры ҡаһарманлығы һәм бурысҡа тоғролоғо күптәргә өлгө булып тора.  

Добавить в предпочтительные источники Google
"Батруха"ға - Жуков миҙалы!"Батруха"ға - Жуков миҙалы!
"Батруха"ға - Жуков миҙалы!

“Батруха” 2024 йылдан алып хәрби операция зонаһында хеҙмәт итә. Быға тиклем Йонос мәктәбенең 9-сы класын тамамлап, Өфө яғыулыҡ-энергетика колледжында дүрт йыл белем ала, уҡыуҙа уңыштарға өлгәшә, шул иҫәптән сит тел буйынса яҡшы белем күрһәтә. Уның Ватанды һаҡлауға юлы хәрби ҡаҙаныштары менән генә түгел, белемгә һәм үҙ-үҙеңде камиллаштырыуға ынтылышы менән дә билдәләнгән.
Хеҙмәт итеү осоронда егет ике тапҡыр ҡаты яралана, әммә шуға ҡарамаҫтан, дауаланыу менән ҡабат ил һағына баҫа. Күптән түгел яҡташ егет махсус хәрби операция зонаһында батырлығы һәм үҙен аямай алышҡаны өсөн Жуков миҙалына лайыҡ булды.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика