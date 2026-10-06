+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
6 Октября , 06:59

Яҡташыбыҙ — заман геройы!

Айгиз Хисаметдинов — ата-бабаларҙың эшен намыҫ менән дауам иткән ысын илһөйәр!

Добавить в предпочтительные источники Google
Яҡташыбыҙ — заман геройы!Яҡташыбыҙ — заман геройы!
Яҡташыбыҙ — заман геройы!

Батыр яҡташыбыҙ хаҡында Нуриман районы хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте яҙҙы:

- Нуриман районының Яңы Бүрес ауылынан Айгиз бала саҡтан уҡ Тыуған илгә һөйөү тойғоһо менән үҫкән. 2026 йылдың 28 мартында ул үҙ теләге менән БПЛА ғәскәрҙәренә хеҙмәт итергә китә, ә хәрби әҙерлек үткәндән һуң — «һыҙыҡ аръяғына» юллана.

4 июндә хәрби бурысын үтәгәндә ул ауыр йәрәхәтләнә. Донецкиҙағы операцияларҙан һәм Красногорскиҙағы А.В. Вишневский исемендәге хәрби госпиталдә дауаланғандан һуң, Айгиз яраланыуы буйынса отпускыға тыуған яғына ҡайта.

Хатта реабилитацияла булғанда ла, геройыбыҙ иптәштәрен онотмай! Айгиз хеҙмәттәштәренә блиндаждарға аҙыҡ-түлек ташыу өсөн автомобиль ебәргән.

Беҙ яҡташыбыҙ менән ғорурланабыҙ! Айгиз — Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең лайыҡлы улы!

Фото: https://vk.ru/nurimanrb

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика