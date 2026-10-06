Яҡташыбыҙ — заман геройы!

Батыр яҡташыбыҙ хаҡында Нуриман районы хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте яҙҙы:
- Нуриман районының Яңы Бүрес ауылынан Айгиз бала саҡтан уҡ Тыуған илгә һөйөү тойғоһо менән үҫкән. 2026 йылдың 28 мартында ул үҙ теләге менән БПЛА ғәскәрҙәренә хеҙмәт итергә китә, ә хәрби әҙерлек үткәндән һуң — «һыҙыҡ аръяғына» юллана.
4 июндә хәрби бурысын үтәгәндә ул ауыр йәрәхәтләнә. Донецкиҙағы операцияларҙан һәм Красногорскиҙағы А.В. Вишневский исемендәге хәрби госпиталдә дауаланғандан һуң, Айгиз яраланыуы буйынса отпускыға тыуған яғына ҡайта.
Хатта реабилитацияла булғанда ла, геройыбыҙ иптәштәрен онотмай! Айгиз хеҙмәттәштәренә блиндаждарға аҙыҡ-түлек ташыу өсөн автомобиль ебәргән.
Беҙ яҡташыбыҙ менән ғорурланабыҙ! Айгиз — Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең лайыҡлы улы!
Фото: https://vk.ru/nurimanrb