Афарин, "Алик"!

Рәсәй Президенты Указы менән махсус хәрби операцияла хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән батырлығы өсөн «Алик» позывнойлы яугир Суворов миҙалы менән бүләкләнде. Был хаҡта Дүртөйлө районы башлығы Риф Йосопов хәбәр итте.
«Алик» махсус хәрби операция зонаһында өсөнсө йыл инде. Ул Шайморатов исемендәге беренсе башҡорт батальонында механик-водитель булып хеҙмәт итә.
«Был — иң алғы һыҙыҡ. Көн һайын хәүеф менән йөҙмә-йөҙ осрашҡан урын. Беҙҙең яҡташыбыҙ — ысын яугир, батыр һәм тыйнаҡ кеше», — тип һөйләне Риф Йосопов дүртөйлөнөң ҡыйыу улы тураһында.
Хәҙер яугир оҙаҡ көткән ялында. Өйҙә уны ҡатыны һәм дүрт ҡыҙы көтөп алған, иң кесеһенә ни бары 12 йәш. Тиҙҙән герой олатай ҙа буласаҡ.
«Ялда „Алик“ оҙаҡ булмаясаҡ, ә һуңынан тағы ла фронтҡа китәсәк. Сөнки унда хәрби иптәштәре көтә. Бында ла ул бушҡа ғына ҡайтманы — үҙенең подразделениеһы өсөн тыуған еренән ярҙам алып китәсәк», — тип өҫтәне район башлығы.
Фото: https://vk.ru/yusupovrif