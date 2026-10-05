+2 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
5 Октября , 05:23

Афарин, "Алик"!

Башҡортостан яугиры Суворов миҙалы менән бүләкләнде.

Добавить в предпочтительные источники Google
Афарин, "Алик"!Афарин, "Алик"!
Афарин, "Алик"!

Рәсәй Президенты Указы менән махсус хәрби операцияла хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән батырлығы өсөн «Алик» позывнойлы яугир Суворов миҙалы менән бүләкләнде. Был хаҡта Дүртөйлө районы башлығы Риф Йосопов хәбәр итте.

«Алик» махсус хәрби операция зонаһында өсөнсө йыл инде. Ул Шайморатов исемендәге беренсе башҡорт батальонында механик-водитель булып хеҙмәт итә.

«Был — иң алғы һыҙыҡ. Көн һайын хәүеф менән йөҙмә-йөҙ осрашҡан урын. Беҙҙең яҡташыбыҙ — ысын яугир, батыр һәм тыйнаҡ кеше», — тип һөйләне Риф Йосопов дүртөйлөнөң ҡыйыу улы тураһында.

Хәҙер яугир оҙаҡ көткән ялында. Өйҙә уны ҡатыны һәм дүрт ҡыҙы көтөп алған, иң кесеһенә ни бары 12 йәш. Тиҙҙән герой олатай ҙа буласаҡ.

«Ялда „Алик“ оҙаҡ булмаясаҡ, ә һуңынан тағы ла фронтҡа китәсәк. Сөнки унда хәрби иптәштәре көтә. Бында ла ул бушҡа ғына ҡайтманы — үҙенең подразделениеһы өсөн тыуған еренән ярҙам алып китәсәк», — тип өҫтәне район башлығы.

Фото: https://vk.ru/yusupovrif

Афарин, "Алик"!
Афарин, "Алик"!
Афарин, "Алик"!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика