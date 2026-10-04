+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
4 Октября , 04:05

Яугирҙарға шифаханаға юллама алыу еңелләшә

Башҡортостандағы махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар Күп функциялы үҙәктә (МФЦ) шифаханаға юллама рәсмиләштерә ала.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яугирҙарға шифаханаға юллама алыу еңелләшәЯугирҙарға шифаханаға юллама алыу еңелләшә
Яугирҙарға шифаханаға юллама алыу еңелләшә

Ағымдағы йылдың 3 сентябренән хөкүмәт ҡарары үҙ көсөнә инде. Уға ярашлы, ташламаларға эйә граждандар, шул иҫәптән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, күп функциялы үҙәктә (МФЦ) шифахана-курорт ойошмаһына мөрәжәғәтен рәсмиләштерә ала. Белгестәр ғаризаны ҡабул итеп кенә ҡалмай, уны дөрөҫ итеп тултырырға ла ярҙам итә.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары шифахана-курорт дауаланыуын раҫланған исемлеккә ингән шифаханаға туранан-тура мөрәжәғәт итеп тә рәсмиләштерә ала. Бының өсөн юлламаны алдан бронләргә кәрәк.

Шифаханаларҙың исемлеге, уларҙың бәйләнеш мәғлүмәттәре һәм адрестары Башҡортостан Республикаһының Мөлкәт һәм ер мөнәсәбәттәре министрлығының рәсми сайтында урынлаштырылған.

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика