МХО батырҙары тураһында: Миңшәкир Ғиниәтуллин

Ул Афғанстанды үткән, унда мотоуҡсылар взводы командиры урынбаҫары вазифаһында хеҙмәт иткән. Армиянан һуң балта оҫтаһы, тәьминән хеҙмәткәре, тауар белгесе булып эшләй. Әммә 2023 йылда телевизорҙан бандеровсыларҙың тыныс халыҡты мыҫҡыллағанын күргәс, оҙаҡ уйлап тормай – хәрби комиссариатҡа барып, контрактҡа ҡул ҡуя. Донецк Халыҡ Республикаһында гвардия штурмлау бригадаһында хеҙмәт итә, Шахтерск өсөн алыштарҙа ҡатнаша. Тыныс халыҡты подвалдарҙан алып сыға, эвакуацияларға ярҙам итә. Батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн «Батырлыҡ өсөн» миҙалы менән бүләкләнә.
2025 йылда тыуған яғына ҡайта. Бер аҙ һаҡсы булып эшләгәндән һуң, яратҡан шөғөлөн тергеҙергә ҡарар итә – умартасылыҡ эшенә тотона. Бал ҡорто күстәре, умарталар һатып ала, ауыл янында умарталыҡ ҡора. Дәүләт ветерандың башланғысын хуплай: Халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү үҙәгендә бизнес-план төҙөргә ярҙам итәләр һәм 350 мең һум субсидия бүләләр. Был аҡсаға Миңшәкир Ғиниәтуллин электр балһурҙырғыс, балауыҙ, рамдар һатып ала, күстәр һанын 20 ү-гә еткерә. Хәҙер бал күләме лә күберәк. «Артабан үҫәсәкбеҙ», - ти ветеран.
Фото: Туймазы районы хакимиәте.
Сығанаҡ: Земля Батыров, вк