+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
28 Сентября , 05:00

Афарин, юлдаштар!

Ейәнсура районының Абзан ауылында йәшәүсе Рәмил Туғыҙбаев үҙ машинаһында махсус операция зонаһына юлланды. Маҡсаты - яҡташ һалдаттарға, шулай уҡ яуҙа йөрөгән улы Рәдифкә гуманитар ярҙам алып барыу. Уның изге ниәтенә ауыл биләмәһе халҡы әүҙем ҡушылды. Айырыуса Юлдаш ауылы ҙур ихласлыҡ күрһәтте.  

Афарин, юлдаштар!Афарин, юлдаштар!
Афарин, юлдаштар!

Яр буйы урамы ҡатын-ҡыҙҙары йыйылып, йәшелсәнән салат япты, сөсө икмәк бешерҙе. Ҡамышлы урамыныҡылар сәк-сәк әҙерләне. Ә Мәктәп урамы уңғандары 50 банкаға яҡын борщ япты. Мәғариф ветераны Тәнзилә Шәйәхмәтова 10 контейнер туҡмас ҡырҡан.

Бынан тыш һәр йорттан аҡса йыйыу ойошторолдо, бешеренә алмаған оло йәштәге инәйҙәр күберәк сумма бирҙе. Йыйылған аҡсаға дарыуҙар, гигиена кәрәк-яраҡтары, кейем-һалым алдылар. 

Рәмил Фәрит улын (әйткәндәй, ул үҙе лә ҡыҙыу нөктәләрҙә хеҙмәт иткән) оҙатырға Абзан биләмәһе халҡы, мәктәп уҡыусылары, район хакимиәте вәкилдәре килде. Улар гуманитар ярҙам туплауҙа үҙ өлөшөн индергән һәр кемгә рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе.

Булат хажи Әхмәтовтың изге доғалары һәм фатихаһы менән ылау юлға сыҡты. Изге теләктәр, күстәнәстәр, рәхмәт һүҙҙәре яугирҙарға барып етһен һәм еңеү яуларға ышаныс бирһен. Ә Рәмил ағай Туғыҙбаевҡа хәйерле, имен юлдар насип булһын.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика