Афарин, юлдаштар!

Яр буйы урамы ҡатын-ҡыҙҙары йыйылып, йәшелсәнән салат япты, сөсө икмәк бешерҙе. Ҡамышлы урамыныҡылар сәк-сәк әҙерләне. Ә Мәктәп урамы уңғандары 50 банкаға яҡын борщ япты. Мәғариф ветераны Тәнзилә Шәйәхмәтова 10 контейнер туҡмас ҡырҡан.
Бынан тыш һәр йорттан аҡса йыйыу ойошторолдо, бешеренә алмаған оло йәштәге инәйҙәр күберәк сумма бирҙе. Йыйылған аҡсаға дарыуҙар, гигиена кәрәк-яраҡтары, кейем-һалым алдылар.
Рәмил Фәрит улын (әйткәндәй, ул үҙе лә ҡыҙыу нөктәләрҙә хеҙмәт иткән) оҙатырға Абзан биләмәһе халҡы, мәктәп уҡыусылары, район хакимиәте вәкилдәре килде. Улар гуманитар ярҙам туплауҙа үҙ өлөшөн индергән һәр кемгә рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе.
Булат хажи Әхмәтовтың изге доғалары һәм фатихаһы менән ылау юлға сыҡты. Изге теләктәр, күстәнәстәр, рәхмәт һүҙҙәре яугирҙарға барып етһен һәм еңеү яуларға ышаныс бирһен. Ә Рәмил ағай Туғыҙбаевҡа хәйерле, имен юлдар насип булһын.