Һиҙелерлек ярҙам була

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров тейешле ҡарарға ҡул ҡуйҙы. Социаль ярҙам сараһы Башҡортостанда йәшәүсе Рәсәй Федерацияһы граждандарына ҡағыла. Документҡа ярашлы, балалар баҡсаларында тәрбиәләү һәм ҡарау өсөн ата-әсә түләүенән азат ителеү хоҡуғына эйә булған граждандар категорияһы киңәйтелде.
Исемлеккә түбәндәге категориялар индерелде:
- махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан йәки уның бурыстарын үтәүгә булышлыҡ иткән (иткән) кешеләр;
- Рәсәй территорияһына ҡораллы баҫып инеүҙе кире ҡағыуҙа ҡатнашҡан кешеләр;
- 2014 йылдың 11 майынан алып Донецк Халыҡ Республикаһы һәм Луганск Халыҡ Республикаһының Ҡораллы Көстәре, хәрби формированиелары һәм органдары составында хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашҡан кешеләр;
- Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығының «БАРС» подразделениеһына ҡабул ителгән кешеләр;
- махсус хәрби операция барышында йәрәхәт йәки сир алған граждандар;
- МХО барышында һәләк булған йәки Рәсәй Федерацияһының граждандар закондарында билдәләнгән тәртиптә вафат тип иғлан ителгәнгә тиклем хәбәрһеҙ юғалған кешеләрҙең ата-әсәләре (законлы вәкилдәре).
Был социаль ярҙам сараһы хәрби хеҙмәт үтеү тураһында контракттың ҡасан һәм ҡайҙа төҙөлөүенә ҡарамаҫтан күрһәтелә.
Әйткәндәй, Башҡортостанда МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм ветерандарына, шулай уҡ уларҙың ғаиләләренә 50-нән ашыу социаль ярҙам сараһы эшләнгән һәм ғәмәлдә.
Фото: асыҡ сығанаҡтан.