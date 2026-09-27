+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
27 Сентября , 03:30

Һиҙелерлек ярҙам була

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың һәм «БАРС» подразделениеһы хәрбиҙәренең ғаиләләре балалар баҡсаһы өсөн түләүҙән азат ителде.

Һиҙелерлек ярҙам булаҺиҙелерлек ярҙам була
Һиҙелерлек ярҙам була

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров тейешле ҡарарға ҡул ҡуйҙы. Социаль ярҙам сараһы Башҡортостанда йәшәүсе Рәсәй Федерацияһы граждандарына ҡағыла. Документҡа ярашлы, балалар баҡсаларында тәрбиәләү һәм ҡарау өсөн ата-әсә түләүенән азат ителеү хоҡуғына эйә булған граждандар категорияһы киңәйтелде.

Исемлеккә түбәндәге категориялар индерелде:

- махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан йәки уның бурыстарын үтәүгә булышлыҡ иткән (иткән) кешеләр;

- Рәсәй территорияһына ҡораллы баҫып инеүҙе кире ҡағыуҙа ҡатнашҡан кешеләр;

- 2014 йылдың 11 майынан алып Донецк Халыҡ Республикаһы һәм Луганск Халыҡ Республикаһының Ҡораллы Көстәре, хәрби формированиелары һәм органдары составында хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашҡан кешеләр;

- Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығының «БАРС» подразделениеһына ҡабул ителгән кешеләр;

- махсус хәрби операция барышында йәрәхәт йәки сир алған граждандар;

- МХО барышында һәләк булған йәки Рәсәй Федерацияһының граждандар закондарында билдәләнгән тәртиптә вафат тип иғлан ителгәнгә тиклем хәбәрһеҙ юғалған кешеләрҙең ата-әсәләре (законлы вәкилдәре).

Был социаль ярҙам сараһы хәрби хеҙмәт үтеү тураһында контракттың ҡасан һәм ҡайҙа төҙөлөүенә ҡарамаҫтан күрһәтелә.

Әйткәндәй, Башҡортостанда МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм ветерандарына, шулай уҡ уларҙың ғаиләләренә 50-нән ашыу социаль ярҙам сараһы эшләнгән һәм ғәмәлдә. 

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика