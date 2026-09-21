+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
21 Сентября , 08:33

Награда хужаһын эҙләп тапты!

Баҡалы ауылы егете Линур Латиповтың яуҙағы ҡаһарманлығы «Батырлыҡ өсөн» миҙалы менән билдәләнгән.

Награда хужаһын эҙләп тапты!Награда хужаһын эҙләп тапты!
Награда хужаһын эҙләп тапты!

Был турала Баҡалы районы хакимиәте башлығы Олег Ефимов хәбәр итте:

- Хәрби комиссар менән берлектә яҡташыбыҙ — Баҡалы ауылы егете Линур Латиповҡа махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының хәрби наградаһын тапшырҙыҡ.

Линур 2024 йылда үҙ теләге менән Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөп, махсус хәрби операция зонаһына юлланды. Ул миномет батареяһында өлкән тоҫҡаусы булып хеҙмәт итте, үҙен грамоталы һәм ҡыйыу яугир итеп күрһәтеп, «Батырлыҡ өсөн» миҙалы менән бүләкләнде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәрби хәрәкәттәр барышында ул ауыр йәрәхәт алды һәм демобилизацияланды.

Ил буйлап госпиталдәрҙә оҙайлы дауаланыу һәм реабилитация үтеү артта ҡалды. Бөгөн Линур һаулығын тулыһынса тергеҙҙе һәм инде тыныс тормошҡа пландар ҡора: Башҡортостан Республикаһының сәнәғәт объекттарын һаҡлау буйынса «БАРС» отрядында хеҙмәт итеү мөмкинлеге менән ҡыҙыҡһына.

Районыбыҙҙа ошондай егеттәр — ҡыйыу, рухлы, Тыуған илен һәм ерен яратҡан кешеләр булғанда, беҙ тыныс була алабыҙ.

Хеҙмәтең өсөн рәхмәт, Линур! Ныҡлы һаулыҡ, уңыштар һәм бары тик изгелектәр теләйбеҙ!

Фото: https://vk.ru/wall483829247_5250

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика