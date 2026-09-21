Награда хужаһын эҙләп тапты!

Был турала Баҡалы районы хакимиәте башлығы Олег Ефимов хәбәр итте:
- Хәрби комиссар менән берлектә яҡташыбыҙ — Баҡалы ауылы егете Линур Латиповҡа махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының хәрби наградаһын тапшырҙыҡ.
Линур 2024 йылда үҙ теләге менән Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөп, махсус хәрби операция зонаһына юлланды. Ул миномет батареяһында өлкән тоҫҡаусы булып хеҙмәт итте, үҙен грамоталы һәм ҡыйыу яугир итеп күрһәтеп, «Батырлыҡ өсөн» миҙалы менән бүләкләнде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәрби хәрәкәттәр барышында ул ауыр йәрәхәт алды һәм демобилизацияланды.
Ил буйлап госпиталдәрҙә оҙайлы дауаланыу һәм реабилитация үтеү артта ҡалды. Бөгөн Линур һаулығын тулыһынса тергеҙҙе һәм инде тыныс тормошҡа пландар ҡора: Башҡортостан Республикаһының сәнәғәт объекттарын һаҡлау буйынса «БАРС» отрядында хеҙмәт итеү мөмкинлеге менән ҡыҙыҡһына.
Районыбыҙҙа ошондай егеттәр — ҡыйыу, рухлы, Тыуған илен һәм ерен яратҡан кешеләр булғанда, беҙ тыныс була алабыҙ.
Хеҙмәтең өсөн рәхмәт, Линур! Ныҡлы һаулыҡ, уңыштар һәм бары тик изгелектәр теләйбеҙ!