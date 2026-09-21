Мәктәпкә - герой исеме

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Белорет ҡалаһының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенә Рәсәй Федерацияһы Геройы Владислав Алексей улы Бочаров исемен биреү тураһында ҡарар ҡабул итте.
Владислав Бочаров 1997 йылдың 13 сентябрендә Белоретта тыуған. 2015 йылда тап ошо 8-се мәктәпте алтын миҙалға тамамлай, артабан Рязань юғары һауа-десант команда училищеһына уҡырға инә, уны 2020 йылда ҡыҙыл дипломға тамамлай. Гвардия капитаны званиеһында Балтик флотының 336-сы айырым гвардия диңгеҙ пехотаһы бригадаһының разведка ротаһы командиры булып хеҙмәт итә. Махсус хәрби операцияның тәүге көндәренән үк алғы һыҙыҡта була.
Хәрби бурыстарҙы үтәгәндә Владислав Бочаров ғәйәт ҙур батырлыҡ күрһәтә: штурмлаусылар менән етәкселек итә, БПЛА ярҙамында һауа разведкаһы үткәрә, артиллерия утын төҙәтә, дошмандың өҙлөкһөҙ уты аҫтында яралыларға тәүге ярҙам күрһәтә һәм 20-нән ашыу хеҙмәттәшен ҡотҡара. 2025 йылдың 22 мартында Запорожье өлкәһендә хәрби бурысты үтәгәндә һәләк була. Рәсәй Федерацияһы Президентының 2025 йылдың 24 декабрендәге Указы менән уға үлгәндән һуң Рәсәй Федерацияһы Геройы исеме бирелә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.