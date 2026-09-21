+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
21 Сентября , 07:27

Мәктәпкә - герой исеме

Белорет мәктәбенә Рәсәй Геройы Владислав Бочаров исеме бирелде.

Мәктәпкә - герой исемеМәктәпкә - герой исеме
Мәктәпкә - герой исеме

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Белорет ҡалаһының 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбенә Рәсәй Федерацияһы Геройы Владислав Алексей улы Бочаров исемен биреү тураһында ҡарар ҡабул итте.

Владислав Бочаров 1997 йылдың 13 сентябрендә Белоретта тыуған. 2015 йылда тап ошо 8-се мәктәпте алтын миҙалға тамамлай, артабан Рязань юғары һауа-десант команда училищеһына уҡырға инә, уны 2020 йылда ҡыҙыл дипломға тамамлай. Гвардия капитаны званиеһында Балтик флотының 336-сы айырым гвардия диңгеҙ пехотаһы бригадаһының разведка ротаһы командиры булып хеҙмәт итә. Махсус хәрби операцияның тәүге көндәренән үк алғы һыҙыҡта була.

Хәрби бурыстарҙы үтәгәндә Владислав Бочаров ғәйәт ҙур батырлыҡ күрһәтә: штурмлаусылар менән етәкселек итә, БПЛА ярҙамында һауа разведкаһы үткәрә, артиллерия утын төҙәтә, дошмандың өҙлөкһөҙ уты аҫтында яралыларға тәүге ярҙам күрһәтә һәм 20-нән ашыу хеҙмәттәшен ҡотҡара. 2025 йылдың 22 мартында Запорожье өлкәһендә хәрби бурысты үтәгәндә һәләк була. Рәсәй Федерацияһы Президентының 2025 йылдың 24 декабрендәге Указы менән уға үлгәндән һуң Рәсәй Федерацияһы Геройы исеме бирелә.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика