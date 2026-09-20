+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Сентября , 11:57

Һәләк булған яугирҙар онотолмай

Асҡын районы хакимиәте башлығы Динис Йосопов менән райондың хәрби комиссары Руслан Сәйфуллин хәрби операцияла һәләк булған яугирҙарҙың ғаиләләренә Рәсәй Федерацияһының юғары дәүләт наградаларын тапшырҙы.  

Һәләк булған яугирҙар онотолмайҺәләк булған яугирҙар онотолмай
Һәләк булған яугирҙар онотолмай

Яуҙағы ҡаһарманлыҡтары өсөн 4-се дәрәжә Георгий тәреһе менән Ринат Фәизов, Рәмзил Фәтхетдинов, "Батырлыҡ өсөн" миҙалы менән - Эльмир Һәҙиәтов, Салауат Тәҡиуллин, Ҡаһарманлыҡ ордены менән Фидан Садиков, Олег Вәлиев Рәил Нурмөхәмәтов, Ришат Сәләхов, Риза Насретдинов, Алишер Аташев, Эдик Ҡәнәфиевтар вафатынан һуң наградланды.

"МХО ҡатнашыусыһына" миҙалы Илнур Дәүләтшин, Илдус Ниғмәтйәнов, Дамир Шәрифханов, Роман Ибасов, Максим Рәхимйәновтарҙың ғаилә ағзаларына тапшырылды.

Сара ҡаһармандарҙың яҡты рухын иҫкә алып, бер минутлыҡ тынлыҡ менән тамамланды.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика