+12 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
14 Сентября , 05:15

Тыуған илгә хеҙмәт

Туймазы ҡалаһынан Артур Әнәс улы Шәйхүтдинов — Башҡортостан Республикаһындағы МХО ветерандары ассоциацияһы ағзаһы, әлеге ваҡытта ла хәрби хеҙмәттә булыусы яугир. Уның тормош юлы Рәсәй Ҡораллы көстәрендә 20 йыллыҡ хеҙмәттән, инженер ғәскәрҙәрендәге эшмәкәрлектән, Сүриәләге хәрби операцияла ҡатнашыуҙан һәм махсус хәрби операция зонаһында бурыстарҙы үтәүҙән ғибәрәт.

Тыуған илгә хеҙмәтТыуған илгә хеҙмәт
Тыуған илгә хеҙмәт

Хеҙмәт йылдарында Артур Әнәс улы дәүләт һәм ведомство наградаларына лайыҡ булған. Улар араһында — II дәрәжә «Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн» орден миҙалы, Суворов һәм Жуков миҙалдары, генерал Шәйморатов ордены һәм башҡа бүләктәр бар. Айырым билдәләп үтергә кәрәк: Рәсәй Президентының Рәхмәт хатын уға Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров тапшырҙы.

- Әммә иң мөһиме — наградалар һаны түгел, ә улар артында торған юл, - тип яҙа Башҡортостан Республикаһындағы МХО ветерандары ассоциацияһының матбуғат хеҙмәте. - Бурыс, дисциплина, кешеләр өсөн яуаплылыҡ һәм ҡуйылған бурыстарҙы үтәү, антҡа тоғролоҡ. Нәҡ ошо сифаттар беҙҙең Ассоциация өсөн бигерәк тә ҡиммәтле. Беҙҙең менән йәнәш Тыуған илгә хеҙмәт итеүҙе дауам иткән һәм үҙ өлгөһө менән ысын офицер характерының ни икәнен күрһәткән кешеләр булыуы менән ғорурланабыҙ!

Фото: https://vk.ru/wall-227684388_2885

 

Тыуған илгә хеҙмәт
Тыуған илгә хеҙмәт
Тыуған илгә хеҙмәт
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика