+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
2 Сентября , 07:30

Ғорурланабыҙ!

Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташыбыҙ, «Әмир» позывнойлы лейтенант Рәмил Рауилов батырлығы өсөн дәүләт наградаһына лайыҡ булды.  

Ғорурланабыҙ!Ғорурланабыҙ!
Ғорурланабыҙ!

 

 «Башҡорт батальоны» каналы хәбәр итеүенсә, ул етәкләгән подразделение дошман позицияларын уңышлы штурмлап, мөһим бурысты үтәп сыҡҡан.

Рәмил Рауилов «Башҡортостан» мотоуҡсылар полкында яугирҙәрҙең рухын күтәреү һәм хәрби-сәйәси эштәр буйынса яуаплы вазифаны башҡара. Хәл иткес һөжүм ваҡытында уларҙың төркөмө ҡаты артиллерия уты аҫтында ҡала, өҫтәүенә, дошман дрондары ла туҡтауһыҙ һөжүм итә. Ошо ҡурҡыныс шарттарҙа ла беҙҙең егеттәр бирешмәй, алған позицияларын ҡулдан ысҡындырмай.

Ауыр контузия алыуына ҡарамаҫтан, «Әмир» хәрби бурысын ахырынаса үтәй. Күрһәткән ҡаһарманлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн ул Суворов, II дәрәжә «Хәрби батырлыҡ өсөн», «Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы» миҙалдары, шулай уҡ генерал Шайморатов миҙалы менән бүләкләнде.

Беҙҙ яугирҙарыбыҙ менән ғорурланабыҙ!

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика