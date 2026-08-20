Батыр иҫтәлегенә ат ярышы ойошторолдо

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы яу яланында төрлө хәлдәр була. Ауыл халҡы уларҙың яҡты рухтарына бағышлап доғалар ҡыла, исемдәрен мәңгеләштереп, саралар ойоштора.
Күптән түгел Фаил Ниғәмәтуллинды хөрмәтләп иҫкә алып, уның иҫтәлегенә атлы спорт байрамы ойошторҙо. Был юҡҡа түгел: яугир ил һағына юлланғансы тиклем йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Сарала ат сабышы, «Ауҙарыш» уйыны, гер күтәреү һәм турникта күтәрелеү буйынса ярыштар, балалар өсөн күңелле уйындар һәм конкурстар үтте. Спортсыларҙы Ниғәмәт ауыл советы башлығы Амур Әминев, яугирҙең атаһы Факил Ниғмәтуллин сәләмләп, яугир тураһындағы иҫтәлектәре менән бүлеште.