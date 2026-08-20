+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Августа , 18:51

Батыр иҫтәлегенә ат ярышы ойошторолдо

Баймаҡ районының Ниғәмәт ауылы үҙенең яугирҙарын онотмай. Иҫәндәренә гуманитар ярҙам ойошторалар, ялға ҡайтҡандары менән осрашыуҙар үтә.  

Батыр иҫтәлегенә ат ярышы ойошторолдоБатыр иҫтәлегенә ат ярышы ойошторолдо
Батыр иҫтәлегенә ат ярышы ойошторолдо

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы яу яланында төрлө хәлдәр була. Ауыл халҡы уларҙың яҡты рухтарына бағышлап доғалар ҡыла, исемдәрен мәңгеләштереп, саралар ойоштора.

Күптән түгел Фаил Ниғәмәтуллинды хөрмәтләп иҫкә алып, уның иҫтәлегенә атлы спорт байрамы ойошторҙо. Был юҡҡа түгел: яугир ил һағына юлланғансы тиклем йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Сарала ат сабышы, «Ауҙарыш» уйыны, гер күтәреү һәм турникта күтәрелеү буйынса ярыштар, балалар өсөн күңелле уйындар һәм конкурстар үтте. Спортсыларҙы Ниғәмәт ауыл советы башлығы Амур Әминев, яугирҙең атаһы Факил Ниғмәтуллин сәләмләп, яугир тураһындағы иҫтәлектәре менән бүлеште. 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика