+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Августа , 18:42

Батыр даны мәңгелек!

Айгиз Илбаҡтин һәләк булғандан һуң Батырлыҡ ордены менән наградланды.  

Батыр даны мәңгелек!Батыр даны мәңгелек!
Батыр даны мәңгелек!

Әбйәлил районының Буранғол ауылы егете махсус хәрби операция башланғас, 2024 йылдың декабрендә контрактҡа ҡул ҡуя. Ҡурҡыуһыҙ һәм оҫта яугир пулеметсы булып хеҙмәт итә, һәр ваҡыт алдынғы позицияларҙа була.
Командирҙар яҡташыбыҙҙың көслө ихтыярлы һәм хәрби сифаттарын билдәләй.
2025 йылдың ғинуарында, сираттағы заданиенан сыҡҡанда, уларҙың төркөмө утҡа эләгә. Яугир шул мәлдә иптәштәрен яҡларға ҡарар итә һәм уларға хәүефһеҙ территорияға сығырға ҡуша. Иптәштәрен үҙенең ғүмере менән һаҡлап ҡалған 21 йәшлек Айгиз Илбаҡтиндың батырлығы орден менән баһаланды.

Награданы райондың хәрби комиссары Андрей Илларионов геройҙың әсәһе Йәмилә Ғаяз ҡыҙына тапшырҙы.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика