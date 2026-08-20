Батыр даны мәңгелек!

Әбйәлил районының Буранғол ауылы егете махсус хәрби операция башланғас, 2024 йылдың декабрендә контрактҡа ҡул ҡуя. Ҡурҡыуһыҙ һәм оҫта яугир пулеметсы булып хеҙмәт итә, һәр ваҡыт алдынғы позицияларҙа була.
Командирҙар яҡташыбыҙҙың көслө ихтыярлы һәм хәрби сифаттарын билдәләй.
2025 йылдың ғинуарында, сираттағы заданиенан сыҡҡанда, уларҙың төркөмө утҡа эләгә. Яугир шул мәлдә иптәштәрен яҡларға ҡарар итә һәм уларға хәүефһеҙ территорияға сығырға ҡуша. Иптәштәрен үҙенең ғүмере менән һаҡлап ҡалған 21 йәшлек Айгиз Илбаҡтиндың батырлығы орден менән баһаланды.
Награданы райондың хәрби комиссары Андрей Илларионов геройҙың әсәһе Йәмилә Ғаяз ҡыҙына тапшырҙы.