+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
17 Августа , 06:45

Яугир әсәһенә ярҙам

Башҡортостандың Мәсетле районы башҡорттары ҡоролтайынан хәбәр итеүҙәренсә, Яңы Мишәр мәҙәниәт йортонда август ирекмәнлек айы тип иғлан ителгән. Унда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләренә шәхси ярҙам акцияһы старт алды. Бик яҡшы хәбәр был!

Яугир әсәһенә ярҙамЯугир әсәһенә ярҙам
Яугир әсәһенә ярҙам

Ауылда бер төркөм ирекмән яугир әсәһенә ярҙам күрһәтте, бергәләп туҡмас киҫте, тип яҙалар урындағы ҡоролтайҙың "Бәйләнештә"ге төркөмөндә.

"Әсә ҡулы йәрәхәтләнеүе арҡаһында йорт эштәре менән ҡыйынлыҡтар кисерә. Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре ул яратҡан ейәндәрен шатландыра алһын өсөн ярҙамға ашыҡты.

Был изге эштә ҡатнашыусылар ауыр мәлдә әсәнең күңелен күреп, тәмле сәй артында хәтирәләргә бирелде.

Бындай осрашыуҙар ҡайғыларҙан арындыра, күңелдәрҙе йылыта", - тип яҙылған төркөмдә.

Ҡулығыҙҙан һөйөнөгөҙ, уңғандар! Яугирҙарыбыҙ имен ҡайтһын!

Фото: Мәсетле районы башҡорттары ҡоролтайы, вк

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика