Ауылда бер төркөм ирекмән яугир әсәһенә ярҙам күрһәтте, бергәләп туҡмас киҫте, тип яҙалар урындағы ҡоролтайҙың "Бәйләнештә"ге төркөмөндә.
"Әсә ҡулы йәрәхәтләнеүе арҡаһында йорт эштәре менән ҡыйынлыҡтар кисерә. Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре ул яратҡан ейәндәрен шатландыра алһын өсөн ярҙамға ашыҡты.
Был изге эштә ҡатнашыусылар ауыр мәлдә әсәнең күңелен күреп, тәмле сәй артында хәтирәләргә бирелде.
Бындай осрашыуҙар ҡайғыларҙан арындыра, күңелдәрҙе йылыта", - тип яҙылған төркөмдә.
Ҡулығыҙҙан һөйөнөгөҙ, уңғандар! Яугирҙарыбыҙ имен ҡайтһын!
Фото: Мәсетле районы башҡорттары ҡоролтайы, вк