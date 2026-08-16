Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ

Түбәндә Асҡын районының Ҡашҡа ауыл биләмәһенән яҡшы хәбәрҙәр:
“Бөгөн беҙ һеҙгә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының ҡатыны үтенесе буйынса башҡарған изге эшебеҙ тураһында һөйләп бирергә теләйбеҙ. Уға ихатаһын тәртипкә килтерергә ярҙам иттек: ер эштәре башҡарылғандан һуң ҡалған артыҡ тупраҡты һәм сүп-сарҙы сығарып түктек — канализация һәм баҙ ҡаҙыу менән бәйле эштәр башҡарылғайны.
Был — беҙҙе йортонан алыҫта һаҡлаған кешенең ғаиләһенә күрһәтелгән ҙур булмаған ярҙам. Бындай ғаиләләргә ярҙам итеүҙе һәм ауыр минуттарҙа улар янында булыуҙы мөһим, тип иҫәпләйбеҙ”.
“СВО-ла һәләк булған ауылдашыбыҙҙың ата-әсәһенең үтенесе буйынса уларға ҡырсынташ килтереп бирҙек.
«Уралуниверсалстрой» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте етәксеһе Винер Ғәрәевкә ярҙамы өсөн ҙур рәхмәт белдерәбеҙ!”
Был хәбәрҙәр “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмдән. Афарин!
Һәр бер яугирыбыҙҙы өйҙә имен-һау көтәбеҙ!
Фото: Администрация СП Кашкинский сельсовет, вк