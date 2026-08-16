+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
16 Августа , 03:35

Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ

Башҡортостан халҡы махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләренә даими ярҙам күрһәтә.

Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙЯугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ
Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ

Түбәндә Асҡын районының Ҡашҡа ауыл биләмәһенән яҡшы хәбәрҙәр:

“Бөгөн беҙ һеҙгә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының ҡатыны үтенесе буйынса башҡарған изге эшебеҙ тураһында һөйләп бирергә теләйбеҙ. Уға ихатаһын тәртипкә килтерергә ярҙам иттек: ер эштәре башҡарылғандан һуң ҡалған артыҡ тупраҡты һәм сүп-сарҙы сығарып түктек — канализация һәм баҙ ҡаҙыу менән бәйле эштәр башҡарылғайны.

Был — беҙҙе йортонан алыҫта һаҡлаған кешенең ғаиләһенә күрһәтелгән ҙур булмаған ярҙам. Бындай ғаиләләргә ярҙам итеүҙе һәм ауыр минуттарҙа улар янында булыуҙы мөһим, тип иҫәпләйбеҙ”.

“СВО-ла һәләк булған ауылдашыбыҙҙың ата-әсәһенең үтенесе буйынса уларға ҡырсынташ килтереп бирҙек.

«Уралуниверсалстрой» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте етәксеһе Винер Ғәрәевкә ярҙамы өсөн ҙур рәхмәт белдерәбеҙ!”

Был хәбәрҙәр “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмдән. Афарин!

Һәр бер яугирыбыҙҙы өйҙә имен-һау көтәбеҙ!

Фото: Администрация СП Кашкинский сельсовет, вк

Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ
Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ
Яугирҙарыбыҙҙың ғаиләләренә ярҙам итеү – бурысыбыҙ
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика