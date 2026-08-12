Батырлыҡтары мәңгелек!

Ул Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына арналған һәйкәл янына ҡуйылған. Сөнки ике быуындың да ир-егеттәре Ватаны өсөн яуға инде, башын һалды.
Ринат Миңлемәхмүт улы Шәйхиев (06.07.1984 - 17.03.2023) һәм Тәлғәт Наиль улы Ахунйәнов (19.05. 1987 - 11.08. 2024) исемдәрен мәңгеләштереү өсөн барлыҡ ауыл халҡы үҙ өлөшөн индергән. Шулай уҡ яугирҙарҙың туғандары, дуҫтары аҡсалата ярҙам күрһәткән.
- Беҙҙең тыныслыҡ, илебеҙ киләсәге өсөн яуға ингән егеттәребеҙҙе оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Улар батылығы мәңгелек! - ти улар.
Обелеск яны һәр ваҡыт тәртиптә тотола, ситтән ҡайтҡан ауылдаштар, яҡташтар мотлаҡ унда барып, ата-бабаларына, яугир егеттәр рухына доғалар ҡыла.