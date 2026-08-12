+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
12 Августа , 12:44

Батырлыҡтары мәңгелек!

Йәрмәкәй районының Түбәнге Ҡарамалы ауылында махсус хәрби операцияла һәләк булған ҡаһармандарға стелла асылды.  

Батырлыҡтары мәңгелек!Батырлыҡтары мәңгелек!
Батырлыҡтары мәңгелек!

Ул Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына арналған һәйкәл янына ҡуйылған. Сөнки ике быуындың да ир-егеттәре Ватаны өсөн яуға инде, башын һалды.

Ринат Миңлемәхмүт улы Шәйхиев (06.07.1984 - 17.03.2023) һәм Тәлғәт Наиль улы Ахунйәнов (19.05. 1987 - 11.08. 2024) исемдәрен мәңгеләштереү өсөн барлыҡ ауыл халҡы үҙ өлөшөн индергән. Шулай уҡ яугирҙарҙың туғандары, дуҫтары аҡсалата ярҙам күрһәткән.

- Беҙҙең тыныслыҡ, илебеҙ киләсәге өсөн яуға ингән егеттәребеҙҙе оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Улар батылығы мәңгелек! - ти улар.

Обелеск яны һәр ваҡыт тәртиптә тотола, ситтән ҡайтҡан ауылдаштар, яҡташтар мотлаҡ унда барып, ата-бабаларына, яугир егеттәр рухына доғалар ҡыла.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика