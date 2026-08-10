Айгиз Басир улы Ирназаров 2000 йылдың 15 майында, Әбйәлил районының Әлмөхәмәт ауылында тыуа. 2018 йылда Хәлил урта мәктәбен тамамлағас, Өфө автотранспорт колледжында белем ала. Мәктәп йылдарында "Ләйсән" бейеү ансамблендә шөғөлләнә. Көслө рухлы спортсы була. Үҙен тик яҡшы яҡтан ғына күрһәтеп, иптәштәре араһында ҙур абруй яулай.
2021 йылда контракт төҙөп, Силәбе өлкәһенең Сибәркүл эргәһендә урынлашҡан 89547 хәрби часында, танк батальонында механик-водитель булып хеҙмәт итә.
МХО башланыу менән уларҙы Тыуған илде һаҡларға ебәрәләр. Айгиз үҙенең ҡыйыу, тәүәккәл икәнен яу шарттарында иҫбатлай. 2022 йылда "Хәрби батырлыҡ" өсөн миҙалы менән бүләкләнә. Ҡыҫҡа тормошона һуңғы нөктәне лә сағыу ҡуя. 2022 йылдың 12 авгусында хәрби задание үтәгәндә батырҙарса һәләк булғандан һуң, "Батырлыҡ өсөн" миҙалы һәм "Ҡаһарманлыҡ", "Генерал Шайморатов" ордендары яҡындарына тапшырыла.
МХО-ла батырҙарса һәләк булған Әбйәлил районының Хәлил ауылы егете Айгиз Басир улы Ирназаровтың яҡты иҫтәлегенә.
Мәңге халыҡ хәтерендә
... Иһ, был ғүмер тигәндәрең,
Үтә икән шундай тиҙ.
Һинең хаҡта бик йыш ҡына.
Уйланып алам, Айгиз!
Илде һаҡлап, шәһит киттең,
Һин йәп-йәш, ҡыйыу яугир.
Егерме ике йәшеңдә,
Шулай ҡушҡандыр тәҡдир!
Егәрле һәм йыйнаҡ булдың,
Ипле, тәртипле, тыныс.
Һинең кеүектәр булғанда,
Артты ҡот, артты ырыҫ!
Спорт менән шөғөлләндең,
Ал бирмәнең көрәштә.
Маҡсатлы, дан егет инең,
Һынатманың һәр эштә.
Дәртле, ҡыйыу һәм сос булдың,
Иман, ирек һөйөүсө.
Әбйәлилдең ҙур таланты,
Шундай оҫта бейеүсе!
Сәхнәләрҙе яулағанда
Сал бөркөттәй талпындың.
Бер йондоҙо булыр инең,
Аҫыл затлы халҡымдың!
... Иһ, был ғүмер тигәндәрең,
Үтә икән шундай тиҙ.
Кисә генә студент инең,
Бөгөн һин – һалдат, Айгиз!
Һеҙҙең танк батальоны
Һәр саҡ алғы һыҙыҡта.
Һеҙҙең хаҡта легендалар
Йөрөй хәрби халыҡта.
Штурмлаусы яугирҙәрҙең
Һеҙ бит ышыҡ, ҡалҡаны.
Шөкөр, һеҙҙең хәрби часть ың
Алыҫҡа киткән даны.
Яуға инеп, тере килеш,
Булды бит янғанығыҙ.
Намыҫығыҙ таҙа ҡалды,
Нығыны иманығыҙ!
Рәхмәт һеҙгә, изге бурыс
Тыуған илеңде һаҡлау.
Хәрби антҡа тоғро ҡалып,
Исем, намыҫты һатмау.
... Туптар шартлай. Тик күңелдә
Тыуған яҡ, ҡурай сыңы.
Шәһит китһәк, күтәрерме,
Әсәйҙәр ҙур ҡайғыны?!
Борсой бары ошо һорау,
Ҡалғаны ваҡ мәсьәлә.
Балаҡайы өсөн хәүеф
Йәшәй һәр бер әсәлә.
Һәр береһе үҙ балаһын
Айырмайҙыр доғанан.
Әжәл генә һорап тормай,
Килеп етә ҡабалан.
... Дошман таңдан һөжүм башлай,
Атыш бара бер сәғәт.
Кеҫкәй генә ҡала эсен
Баҫҡан утлы ғәрәсәт.
Дрондарҙан тынғылыҡ юҡ,
Ут сәсә миномёттар.
Бирешмәй беҙ әле һаман,
Шөкөр, беҙ – ҡыйыу заттар!
... Дошмандың өс ут нөктәһен
Юҡ итеп бер тынала.
Айгиздәрҙең экипажы
Иң алғараҡ юл ала.
Тирә - яҡтан ут яуҙыра,
Шундай мәкерле дошман.
Ҡолаҡ тондорғос шартлауҙан
Юғала зиһен һәм аң.
Танк эсен ут ялмаған,
Танкистар әле тере.
Ауыр һынауҙа беленә,
Дуҫтарыңдың ҡәҙере.
Бар экипаж ауыр хәлдә,
Ҡотҡарыр кәрәк мотлаҡ.
Ләкин командир ҡысҡыра:
Яҙмыштар беҙҙең уртаҡ!
Алда дошман танктары,
Туҡтама, бар " таран" ға.
Әйҙә, дошман һанама һын,
Беҙҙе ҡурҡаҡ, һаранға.
Туйһын әйҙә, тамаҡтары,
Күккә осһон көлдәре.
Ҡороһон бар нәҫелдәре
Һәм тығылһын өндәре!
... Күккә осто күпме дошман,
Эй, көслө булды шартлау.
Яҡташтарҙың ышанысын
Шөкөр, булды был аҡлау!
Танкистарҙың был аҙымы
Уйлаһаң, таң ҡалырлыҡ.
Илең өсөн шәһит китеү,
Үҙе бит бер батырлыҡ!
Йәп-йәш кенә егеттәр һеҙ,
Тарихты яҙыусылар.
Тыуған иле өсөн утта,
Тереләй яныусылар.
Иһ, был ғүмер тигәндәрең
Үтә икән шундай тиҙ.
...Мәңге халыҡ хәтерендә
Йәшәй һәм йәшәр, Айгиз!
Рамай ҠАҺИР.