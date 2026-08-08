+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
8 Августа , 04:15

Арыҫландай батыр бул...

Өфөнән "Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы, махсус хәрби операцияла "Игла" позывнойы менән ҡатнашҡан Алина Маннанова әсәй булған! 

Арыҫландай батыр бул...Арыҫландай батыр бул...
Арыҫландай батыр бул...

Малайҙы бала тыуҙырыу йортонан алып сыҡҡан көн - йәш әсәнең тыуған көнөнә лә тура килгән! 

«Игла» Луганск йүнәлешендә медсестра булып, яралыларҙы эвакуациялауҙа батырлыҡтар күрһәткән, наградаларға лайыҡ булған.

Уның ире Николай ҙа - МХО яугиры, дәүләт наградаларына лайыҡ хәрби офицер. 

Малайға мосолман йолалары буйынса Арыҫлан исемен Рәсәй мосолмандары диниә назараты рәйесе, Баш мөфтөй Тәлғәт Тажетдин ҡушҡан. Батыр ата-әсәнең улы, Арыҫлан булһа ла, Лев Николаевич булып йөрөһә лә, һау, имен, ҡыйыу булһын! 

Фото: шәхси архивтан, ГЕРОИ БАШКОРТОСТАНА, вк

Арыҫландай батыр бул...
Арыҫландай батыр бул...
Арыҫландай батыр бул...
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика