Арыҫландай батыр бул...

Малайҙы бала тыуҙырыу йортонан алып сыҡҡан көн - йәш әсәнең тыуған көнөнә лә тура килгән!
«Игла» Луганск йүнәлешендә медсестра булып, яралыларҙы эвакуациялауҙа батырлыҡтар күрһәткән, наградаларға лайыҡ булған.
Уның ире Николай ҙа - МХО яугиры, дәүләт наградаларына лайыҡ хәрби офицер.
Малайға мосолман йолалары буйынса Арыҫлан исемен Рәсәй мосолмандары диниә назараты рәйесе, Баш мөфтөй Тәлғәт Тажетдин ҡушҡан. Батыр ата-әсәнең улы, Арыҫлан булһа ла, Лев Николаевич булып йөрөһә лә, һау, имен, ҡыйыу булһын!
Фото: шәхси архивтан, ГЕРОИ БАШКОРТОСТАНА, вк