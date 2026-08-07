Ҡоростан яһалған Денис

Көтөп алынған ҡунаҡ
- Һин әле өйҙәме, туғаным? Мин хәҙер Денисты алып киләм. Бер ун минуттан барып етербеҙ, – телефонда Хәҙис ағайҙың әйткәнен ишеткәс, тулҡынландым. Ҡасандыр ҡалабыҙҙың 4-се ятағында йәшәгән ябыҡ малаҡай түгел, ә өс Батырлыҡ ордены кавалеры, ҡылыс төшөрөлгән II дәрәжә “Ватан алдындағы хеҙмәттәре өсөн” ордены, Миңлеғәле Шайморатов ордены һәм миҙалы менән наградланған подполковник Денис Камалетдинов килә! Ауыр яуҙар, һынауҙар аша үткән, еңеүҙәргә өлгәшкән хәрби офицер минең өсөн генә түгел, бар халҡыбыҙ өсөн батырҙарҙың батыры. Тулҡынланмаҫ ереңдән дә тулҡынланырһың! Ләкин Денис килеп инеү менән өйгә, гүйә ҡояш тулды – кешенән шул тиклем дә йылылыҡ, нур һирпелеп торор икән! -һәм күңелде сайҡалдырған хис-тойғолар ҡул менән һыпырып алғандай юҡҡа сыҡты.
Яуҙарҙа ҡыйыу, ныҡышмалы, зирәк, аралашыуҙа ябай, ихлас егет менән юҡ-бар нәмә хаҡында хәбәр һатып, көлә-көлә сәй эсәбеҙ, яңылыҡтар менән бүлешәбеҙ, уртаҡ таныш-белештәрҙе барлайбыҙ. Яҡты, аяҙ көн. Асыҡ тәҙрәләрҙән бала-сағаларҙың шат тауыштары ишетелә, музыка яңғырай, берәү шап та шоп балаҫ ҡаға, кемдәрҙер ғаиләһе менән һыу инергә барырға зыҡ ҡуба – имен тормош тантана итә. Әйтерһең дә, бер ҡайҙа ла һуғыш та юҡ, туптар ҙа шартламай, ғүмерҙәр ҙә өҙөлмәй. Махсус хәрби операция хаҡында һөйләшмәйбеҙ. Һуғыш уты аша үткән яугирҙың күңел яраларын ҡуҙғатҡы килмәй. Бар һүҙебеҙ уның бала-сағы, әлеге көнитмеше тирәләй, ә шулай ҙа... ә шулай ҙа әңгәмәнең һәр ебе шул ҡурҡыныс көндәргә-төндәргә бара ла тоташа, бара ла тоташа. Улар Денистың яҙмышына ҡуша үрелгәнгә, һәр күҙәнәгенә хәтер булып уйылғанға ла башҡаса булмайҙыр. Һуғыш ғүмерлеккә уның биографияһында.
Дошмандың тәрән тылында
Артиллерист офицер Денис Хәҙис улы өсөн махсус хәрби операция 2022 йылдың 24 февралендә башлана. Командование дошмандың тәрән тылына - фронт һыҙығынан 200 километр төпкә йәшерен рәүештә үтергә һәм үҙҙәренең ҡайҙа булыуын белдермәйенсә, “сәптәрҙе” юҡ итеү бурысын ҡуя. Был башҡа һыймаҫлыҡ ауыр, үтә ҡатмарлы задание: тиҫтәләрсә ҡеүәтле, йөҙҙәрсә тонна ауырлыҡтағы ҙур орудиелар колоннаһын нацистарҙың танауы аҫтынан ғына уларҙың тылына индереп, шунан, үҙеңде һатмаҫҡа тырышып, һөжүмдәр ойоштороп ҡарале! Ә тәүәккәл, аҡыллы, батыр Денис хәрби заданиены үтәй. Үтәү генәме – уңышлы атҡара! Һөжүмдәрҙән һуң йәшен тиҙлегендә маневрҙар яһап, ойошҡан рәүештә орудиеларҙы бер урындан икенсе урынға күсереп, дошманды эстән дөмбәҫләй, ҡаҡшата. 24 февралдән 1 апрелгә тиклем уларҙың дивизионы ике танкка ҡаршы батареяны, дошмандың дүрт терәк пунктын, ике танкты, өс ут корректорҙары позицияһын, 12 блокпостты һәм 50-нән ашыу нацисты юҡ итә. Шул уҡ ваҡытта үҙҙәре лә биш тапҡыр ерҙең аҫтын-өҫкә әйләндергән ҡот осмалы артиллерия уты аҫтына эләгә. Әллә күпме тапҡыр нацистарҙың өҫтөнлөклө көстәренең эҙәрлекләүенән айырыла алалар. Денис Камалетдинов, дошмандар уратыуында булған килеш хәрби заданиены үтәгәндән һуң, 86 яугирҙың береһен дә юғалтмай, уларҙы үҙебеҙҙекеләр яғына имен алып сыға.
...FPV-мониторға текәлгән Денистың иңбашына ҡағылдылар.
- Нимә?! – тине күҙҙәрен экрандан алмай.
– Командир, ашап алыр инегеҙ, - тине яугир.
- Ниңә һин мине ҡаңғыртаһың?!
- Ну, ашап алығыҙ, майор, Һеҙ өс көн ашағанығыҙ юҡ...
Оло көсөргәнештән, йоҡоһоҙлоҡтан күҙҙәре ҡыҙарып бөткән артиллерия дивизионы штабы начальнигы, майор Денис Камалетдинов үҙенең асыҡҡанын да тоймай ине. Улар дошмандың тәрән тылында. Бер мәлгә лә уяулыҡты юғалтырға ярамай. Ашау ҡайғыһымы?
Капитаны маҡсаттарҙы тикшереү, “сәптәрҙе”ң урынын аныҡлау буйынса заданиеға китте. Асыҡлағас, код аша мәғлүмәттәрҙе, шул иҫәптән координаталарын тапшырырға тейеш ине. Денистың башында мең уй ҡайнашты: “Координаталар тапшырылғандан һуң иҫәпләүҙәрҙе үткәреп, ут асҡанға тиклем дошман батареялары ашығыс рәүештә позицияларынан китә. Инде дүрт тапҡыр рәттән шулай ҡабатланды. Ярай, тәүҙә “повезло” тинем, ләкин дүрт тапҡыр!.. Тимәк... бәйләнештә эш! Дошман беҙҙең каналда ултыра һәм бөтә тыңлай!” Капитанға, милләте буйынса татар егетенә, башҡортса өндәште: “Туған телеңде яҡшы беләһеңме?” Рациянан аптыраулы яуап яңғыраны: “Әлбәттә...”. “Йәле, берҙән унға тиклем һанап күрһәт!” – тип бойорҙо Денис. Капитан уның һүҙҙе ҡайҙа борғанын ҡапыл эләктереп, ахыры, йәһәтләп һандарҙы атаны: “Бер, ике, өч, дүрт, биш...” “Бынан ары тик үҙебеҙсә, төшөндөңмө?!” “Төшөндөм!” Шунан һуң уларҙың эше көйләнә, дошмандар уларҙың бер һүҙен дә аңламай, “сәптәр” теүәл юҡ ителә.
Полк командирының: “Молодцы, башкирцы!” – тигән маҡтауын ишеткән Денистың ауыҙы ҡолағынаса йырыла. Балалар баҡсаһында йырлаған “Любезники-любизар, маладис, маладис!” тигән йырҙы иҫләүҙән дә, яраланғандан һуң күҙен бәйләп алған командирҙың, үҙе лә аңғармаҫтан, Кутузовтың һүҙҙәрен ҡабатлауы ла, кинәт ваҡыт арбаһын кирегә тәгәрәтеп ебәргәндәй, тарих әйләнеп ҡайтҡандай тойола.
Рух ныҡлығы
14 мартта гвардия майоры Денис Камалетдиновҡа 35 йәш тула. 16 мартта, дивизия колоннаһы башында хәрәкәт иткәндә, ул ултырған бронялы “КамАЗ” (“Айыу”) танкыға ҡаршы минаға эләгеп шартлай. Ауыр контузия алған Денистың тәненә тиҫтәләрсә ярсыҡ ҡаҙала, башы ярылғандай, аяҡ-ҡулдары өҙөлөп сыҡҡандай тойола. Шартлаған машинанан көс-хәлгә сығып, үҙенә беренсе ярҙам күрһәтә һәм кесе офицерға эвакуацияланырға ярҙамлаша.
Зырылдап башы әйләнеүен, ҡолаҡтарының зыңлауын еңергә, айыҡ фекер йөрөтөргә маташа: “Хәҙер дошман артиллерияһы ҡоҙғондар ише өҫтөбөҙгә ябырыласаҡ, беҙҙән бер ни ҡалдырмаясаҡ... Һуҙылырға ваҡыт юҡ! Нисек тә егеттәрҙе һаҡларға!” Ҡуҙғалырға, артабан юлды дауам итергә команда бирә. Әммә алда миналы ялан икәнен аңлағанға артдивизиондың шәхси составы ла, разведка бүлексәһе лә ҡуҙғалырға ашыҡмай, күҙҙәрен йәшерә. Һәр кемгә йән ҡәҙерле, бер кем дә үҙен-үҙе хәүеф-хәтәр аҫтына ҡуйырға теләмәй, шартлауҙарҙан ҡурҡа. Денис колоннаны етәкләүҙән баш тартҡан яугирҙарҙың ни уйлағанын, ни тойғанын бик яҡшы аңлай... “Үҙемә барырға кәрәк. Әкрен хәрәкәт иткәндә миналарҙы күрергә мөмкин, уларҙы йүнләп маскировкаламағандар, - тәне иҙелгән Денис бар ихтыяр көсөн йоҙроғона йомарлап, ҡабаттан машинаға менеп ултыра, - әйҙә!”
Водителгә ҡайһы тирәнән барырға кәрәклеген күрһәтеп, төрлө маневрҙар яһай-яһай, мина яланынан һалдаттарҙы юғалтыуҙарһыҙ сығара. Дошман эҙәрлекләүенән ҡасып, шартлы ғына “хәүефһеҙ” тип әйтерлек урынға барып еткәс, уны аҡтыҡ көсө ташлап китә, тәне таралып төшә. Ике тәүлек буйына гвардия майоры түҙгеһеҙ ауыртыуҙарҙан йоҡлай ҙа, ашай ҙа алмай, бер йотом һыуҙы саҡ-саҡ уртлай. Хәле ҡыл өҫтөндә ята. Мең тапҡыр үлеп терелә. Тырышып-тырмашып, теше-тырнағы менән ғүмергә йәбешә: “Нисек тә йәшәргә! Хәрби заданиены мотлаҡ үтәргә кәрәк!” Ятҡан ере, кейеме үтә дымлы тойола, ныҡ тирләйем, тип уйлай. Ҡанына батып ятыуы аҙаҡ ҡына аңына барып етә...
Телефонисты янынан ебәрмәй, уның аша, көслө ауыртыуҙарҙан урттарын сәйнәй-сәйнәй, ятҡан килеш ҡул аҫтындағылар менән етәкселек итә. Сикһеҙ һыҙланыуҙарҙан күҙҙәре төпкә батып, ҡарайып киткән командирҙарын йәлләгән һалдаттар үҙҙәренең ауыртыуҙы баҫа торған дарыуын килтерә, ҡулланырға өгөтләй. Әммә аяҡ-ҡулдары эшләмәгәнгә “говорящая голова” ғына булып ятһа ла, яуҙар барышында айыҡ аҡылды, асыҡ зиһенде һаҡларға ынтылған Денис баш тарта. Бер көн, танауҙары тамам һәленгән яугирҙарҙы дәртләндереп ебәрер өсөн, майор телефонистҡа өндәшә: “Серега!” “Эйе, иптәш майор!” – тип һикереп килеп тора уныһы. “Һауыҡһам, бәргеләйем мин һине!” Сергейҙың күҙе упая: “Нимә өсөн, иптәш майор?” “Битте насар итеп йыуғаның өсөн!” Бөтәһе лә уның шаярғанын аңлап, көлөшә башлайҙар, кәйефтәре бермә-бер күтәрелә – командир шаярта, тимәк бөтә яҡшы буласаҡ!
Ике аҙнанан, ҡеүәтле алыштарҙан һуң, ауыр яралы гвардия майорына, ниһайәт, артдивизионы менән кире ҡайтырға бойороҡ килә. Хәрби госпиталгә барып еткәс, тәне ярсыҡтарҙан, атыу ҡоралынан тишкеләнгән, аяҡ-ҡулдары быуынынан сыҡҡан, эске ағзалары, башы ауыр контузияланған, ике ҡалаҡ һөйәге һынған башҡорт командирының нисек дарыуҙарһыҙ ике аҙна алыштар уртаһында дивизион менән етәкселек итеүенә шаҡ ҡаталар...
Данлы олатайының лайыҡлы ейәне
Ул ваҡытта МХО-ла иң йәш артиллерия дивизионы штабы начальнигы булған Денистың рух көсө хайран итә. Мөғжизә менән генә үлемдән ҡотолғандан һуң, тылдағы штабтарҙың береһендә лә ҡала алыр ине, ләкин Денис ҡурҡаҡтарҙан, боҫоп ҡалыусыларҙан түгел. Шул уҡ йылдың авгусында ул яңынан алғы һыҙыҡҡа юллана.
Денис Камалетдинов етәкселек иткән артиллерия бригадаһы составына генерал Шайморатов исемендәге, Татарстандың “Алга”, Һарытау, Һамар, Ырымбур, Пенза батальондары инә.
- Алыш менән идара итеү - иң еңеле, - ти Денис Хәҙис улы, - ә бына 900 кеше менән... Гаубицалар, реактив дивизион, ике көбәклеләр дивизионы, танкыларға ҡаршы дивизион, миномет батареялары, артиллерия менән идара итеү батареяһы, разведка, штаб... Бөтәһен дә урынлаштырырға, позицияларҙы билдәләргә, элемтә булдырырға, үҙ-ара бәйләнеште тәьмин итергә, туҡланыуҙы ойошторорға һ.б. һ.б. Боеприпастарҙы шәхсән бүлдем. Айырым махсус хәрби заданиены үтәр өсөн расчетты конкурс үткәреп һайлап алдым. Снайперҙар расчеты тик контрбатарея алышында ғына ҡатнашты (дошман артиллеристарына ҡаршы). МХО башланғас та, мин тәүгеләрҙән, әйҙәгеҙ, ошонда ниндәй ҙә булһа йәшәү шарттарын булдырайыҡ, тинем, кешеләрҙе отпускыға ебәрә башланым. Әйтәйек, бер орудие тулыһынса отпускыла, икенсеһе – ремонтта, ҡалғандары яуҙа. График төҙөлдө: ике аҙна - алғы һыҙыҡта, бер аҙна – орудиены хеҙмәтләндереү, ике аҙна – отпуск.
Днепрҙы кискән саҡта Денис икенсе тапҡыр яралана. Табиптар ни тиклем өгөтләһә лә, госпиталгә ятыуҙан баш тарта, алғы һыҙыҡта ҡала. Оҫта, ҡыйыу офицерға, уның фронттағы ҡаҙаныштарын юғары баһалап, ваҡытынан алда подполковник званиеһын бирәләр.
Махсус хәрби операцияла 2023 йылдың 1 декабренә тиклем ҡатнашҡан Денис Камалетдинов хәрби белемен камиллаштырыр өсөн Санкт-Петербургтағы Михайлов хәрби артиллерия академияһына уҡырға инә, уны ҡыҙыл дипломға тамамлай. Әйткәндәй, йөҙ йылдан ашыу тарихы булған уҡыу йортонда тәүге тапҡыр үҙҙәренең студентын уҡытыусы итеп тап башҡорт егете Денисты ҡалдыралар. Унан һуң Баш командующий тарафынан Һарытау хәрби училищеһына артиллерия факультетын ойоштороу өсөн ебәрелә. Аҙаҡ ҙур конкурста еңеп, ил Президенты Владимир Путин башланғысы менән ойошторолған “Геройҙар ваҡыты” федераль программаһының финалына үтә (программала ҡатнашыуға бөтә төбәктәрҙән 60 мең кандидат ғариза ебәрә, әммә 85-е генә үтә). Бынан тыш Денис Хәҙис улы Рәсәй Федерацияһы Ҡораллы көстәре Генераль штабының хәрби академияһы аспирантураһында бишенсе (!) юғары белем ала. Шуға тиклем Коломна юғары артиллерия команда училищеһын, үрҙә аталған Михайлов хәрби артиллерия академияһын, РФ Президенты ҡарамағындағы Рәсәй юғары идара итеү академияһы магистратураһын, Бөтә Рәсәй ғилми-тикшеренеү институты үҙәгенең аспирантураһын тамамлап, иҡтисад фәндәре кандидатлығын да яҡлай. Бар яҡтан килгән аҡыллы, тәрән белемле, киң фекерле яҡташыбыҙ буласаҡ артиллеристар өсөн әсбап сығарырға ла өлгөргән.
Ә маҡсаты элекке кеүек ҡала – ауырлыҡтарға һәм яраларға ҡарамаҫтан, бөтә белемен һәм оҫталыҡтарын ҡулланып, дошманды еңергә.
- Был ябай ғына махсус операция түгел, был Изгелек менән Яуызлыҡтың, Яҡтылыҡ менән Ҡараңғылыҡтың алышы, - ти ул. - Һеҙ күҙ алдына ла килтерә алмайһығыҙ, унда ниндәй ҡот осҡос Яуызлыҡҡа ҡаршы алыш барыуын. Мин бер нәмәгә лә үкенмәйем. Әгәр миңә был бурысты яңынан ҡуйһалар, мин икеләнмәйенсә тағы ла барыр инем. Нацизмды төбө-тамыры менән, башҡаса һис ҡасан баш ҡалҡытмаҫлыҡ итеп, ерҙән йолҡоп ырғытыр кәрәк. Изгелектең тантана итеренә иманым камил.
“Амур”
Изге ниәттәр менән йәшәгән подполковник Денис Камалетдинов олатаһы - ике “Батырлыҡ өсөн” миҙалы менән наградланған герой-артиллерист, разведчик Хәйҙәр Йәһүҙин өлгөһөндә үҫкән. Ул тыумаҫ борон уҡ яҡты донъяларҙан киткән кешеһе тураһындағы иҫтәлектәрҙе бала сағынан йөрәгенә һеңдергән. Атаһы Хәҙис Талха улы ла ракета ғәскәрҙәрендә һәм артиллерияла хеҙмәт иткән, ракеталар өсөн баллистиканы иҫәпләгән. Шуға ла Денис үҫмер сағында уҡ артиллерист булырға ҡарар итә.
- Учалылағы “Бөркөт” патриотик клубына йөрөнөм, дзюдо менән шөғөлләндем, - тип иҫтәлектәре менән бүлешә әңгәмәсем. - Тренер Артур Гончаровҡа рәхмәтлемен, ул бар күңелен һалды беҙҙе рухлы, көслө итеп тәрбиәләүгә. Һәр йәй һайын Геннадий Рябков етәкләгән хәрби лагерға йөрөнөм, бер сменаһын да ҡалдырманым. Оҡшай ине. Күҙҙе йомоп та, хатта бер ҡул менән дә автоматты һүтеп-ҡорорға шунда өйрәндем. Ярыштарҙа ҡатнаштыҡ, призлы урындар яуланыҡ. Балалар араһынан бер үҙем генә, шикелле, Геннадий Валентиновичты шахматта еңдем. Дзюдонан тыш, ҡул һуғышы секцияһына, шахмат, радио түңәрәктәренә йөрөнөм, брейк-данс менән шөғөлләндем. Балалар-үҫмерҙәр ижады йортонда “Төньяҡ амурҙары” ансамблендә бейенем. Шаяндар һәм отҡорҙар клубы уйындарында ҡатнаштым – 12-се башҡорт лицейы командаһы капитаны булдым. Филармонияла спектаклдәрҙә уйнаным. Музыка мәктәбендә ҡурай һыҙырға, ҡумыҙ сиртергә өйрәндем. Автомәктәптә лә уҡыным. Бер ҡасан да тик ултырыуҙы өнәмәнем. Фажиғәле хәлдән һуң бер аяҡһыҙ ҡалған Нурия әзәйем беҙҙең менән бергә 4-се ятаҡта йәшәне. Дәрестән ҡайтам да, минән 14 йәшкә кесе Заһир ҡустымды, әзәйемде ҡарайым. Ҡустым өйгә эшен эшләп бөтөп, йоҡларға ятҡас ҡына үҙемдең өйгә эштәргә тотона торғайным. Яуаплылыҡ ауырлығын тойманым, шулай булырға тейеш, тип ҡабул иттем. Яҡшы уҡыным. Бигерәк тә тарих, йәмғиәтте өйрәнеү, география, физика, инглиз теле фәндәрен яраттым. Әзәйемдең бала сағымда, түрә бул, йөҙҙө ҡыҙартма, тигәнен онотманым. Ул һәр таңда, улыма тел асҡыстарын бир, тип теләй торғайны. Шул теләге лә күңел дәфтәрҙәренә яҙылған. “Геройҙар ваҡыты” конкурсының һөҙөмтәләрен иғлан итер алдынан төш күрәм: эксперт комиссияһы ағзаларының барыһы ла минең өсөн тауыш биреп, ҡул күтәрҙе. Үҙемдең финалға үткәнемде белеп уянып киттем дә, әзәй, һин әйткәнде үтәнем, түрә булдым, тинем. Төш ваҡытында, ысынлап та, финалға үтеүем тураһында белдереү килде.
Электән тойомлау көслө миндә. Иртән нимә тураһында уйлаһам да, һорауыма яуап килә. Полковник та һуғышта йыш ҡына, шунан, “Амур”, күсергәме беҙгә хәҙер, әллә әҙерәк көтә бирергәме, тип һорай: “Чуйка”ң нимә ти?” Мин эске һиҙемләүгә таянып, йә бер-ике көн ҡалайыҡ ошонда, йә ҡуҙғалыр кәрәк, тим. Интуициям һынатманы, шөкөр. Беҙҙә, артиллеристарҙа, начальниктарҙың позывнойҙары йылға исеменән булырға тейеш. Минең позывной - “Амур”. Йылға исеме лә, данлы башҡорттар - “Төньяҡ амурҙары” менән дә бәйле, антик мифологиялағы һөйөү аллаһы ла... Тормош менән һөйөү идара итергә тейеш. Бала саҡта инәйгә, атайға, башҡа яҡындарыңа, аҙаҡ уҡытыусыларға, артабан үҙ ғаиләңә, хәләлеңә, балаларыңа, эшеңә, тыуған илеңә һөйөү... Үҙем өсөн патриоттың ҡыҫҡа билдәләмәһен аныҡланым: илһөйәр – ул ярата белгән кеше. Ҡыҫҡа ғына билдәләмә, ә күпме нәмәне үҙенә һыйҙыра.
МХО-ла булғанда, миңә өҫтән батыр олатайҙарым ҡарап торған һымаҡ ине. Мин уларҙың өмөтөн аҡламауҙан ҡурҡтым. Бәләкәй саҡта Уральскийға йыш барҙым. Әзәйем шунда йәшәгәйне. Уның ыңғайына “Ҡолһу Алла” (“Ихлас”) сүрәһен ятлап алдым. Яуҙарға инер алдынан шуны гел генә эстән ҡабатланым. Һуғышта инәйемдең доғалары ла мине һаҡлағанын беләм.
Алғы һыҙыҡта тыныс тормош хаҡында хыялландым, киләсәккә пландар ҡорҙом. Уларҙы яйлап тормошҡа ашырам. Ил Президенты Владимир Путин шәхсән осрашыуҙа, Денис, нимәне һаҡлағаныңды ҡара, күр, тине. Һәм мин Сахалинда, Итурупта булдым, Төньяҡ полюсҡа экспедицияға барҙым. Ер шары буйлап иң ҡыҫҡа сәйәхәтте шунда ҡылдым. Төньяҡ боҙло океанда, Тымыҡ океанда һыу индем. Филармонияларҙа концерттар, театрҙарҙа спектаклдәр ҡарайым. Республика буйынса уҡыу йорттары студенттары менән осрашыуҙарҙа булдым, хәҙер предприятиелар буйлап йөрөйөм. Балалар, йәштәр менән осрашҡанда һәр кеменә Мифтахетдин Аҡмулланың “Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!” тигән алтын һүҙҙәрен еткерергә тырышам. Белемгә ынтылыр кәрәк. Телдәрҙе өйрәнергә! Айырыуса үҙебеҙҙең башҡорт телен белеү зарур. Туған телем мине әллә күпме тапҡыр үлемдән ҡурсаланы, ауыр хәлдән сығырға ярҙам итте. Балалар баҡсаһынан башлап инглиз һәм ғәрәп телдәрен ихласлап өйрәндем. Телдәрҙә буталыш башланғанға ғына мине ғәрәп теленә йөрөтөүҙән туҡтанылар.
Хәрби училищела уҡып йөрөгәндә атайға, беҙ һинең менән бергә пенсияға сығабыҙ, тип әйтеп ташлағайным. Шулай тура килде лә: әлеге мәлдә икебеҙ ҙә пенсия юллайбыҙ (2022 йылда уҡ пенсияға сыҡһам да). Инәйем Зөлфиә Хәйҙәр ҡыҙы фармацевт булып эшләүен дауам итә. Уларға, башҡа яҡындарыма, яҙмышыма тәрән рәхмәтлемен. Иртән уянам да, Аллаға шөкөр, шундай рәхәт, тип килеп торам. Һәм, тағы ла яҡшыраҡ буласаҡ, тип ҡыуанып, зарядка эшләргә тотонам.
Училищеға уҡырға барғанда мин яп-ябыҡ, ҡаҡса үҫмер инем. Сержант, “морпех”, миңә ҡараны ла, бәләкәйҙәр сыҙамлы була, тине. Хәлдән тайған саҡтарҙа шул һүҙҙәрҙе эстән ҡабатлай-ҡабатлай алға ынтылдым: “Бәләкәйҙәр сыҙамлы була... Бәләкәйҙәр сыҙамлы була...” Һуңынан академияла уҡығанда, иптәш менән иркенләп йөрөп ятҡанда уҡыу йорто начальнигы ҡаршыһына килеп сыҡтыҡ. “Һеҙ ҡайҙан?” – тип асыулы ҡараны. “Башҡортостандан”, - тинек ҡаушап. Донъя күргән начальниктың тауышы шунда уҡ йомшарҙы, маҡтау ноткалары яңғыраны: “О, Башҡортостан егеттәре бик шәп хеҙмәт итә!” Ошо һүҙҙәр ҙә мине ғүмерем буйы оҙата килә – яҡташтарымды һынатырға хаҡым юҡ. Тағы ла бер уҡытыусымдың “ҡайҙа ауыр – шунда бар” тигән һүҙҙәрен тотам.
Денис ғүмеренең һәр этабын сериалдың айырым бер миҙгеле һымаҡ тоя. Әле, үҙе әйтеүенсә, уның һигеҙенсе миҙгел. Уны лайыҡлы үтеп, киләһе баҫҡыстарға күтәрелһен, бейек-бейек үрҙәрҙе яулаһын беҙҙең ғорурлығыбыҙ!
...Хәрби училищеға уҡырға инергә дәртләнгән 17 йәшлек Денис Камалетдинов математиканан имтихан бирергә инә. Ярты сәғәт тә үтмәй, ҡулын күтәрә. Һауалы уҡытыусы ҡатын уның янына килеп, ирендәрен мыҫҡыллы ҡыйшайта:
- Ниңә ҡулыңды күтәрәһең? Ниңә килдең ул һин бында? Кемдеңдер урынын алып тороп...
Бындайҙы көтмәгән Денистың йөҙөндә ҡабынырға әҙер генә торған йылмайыу һүрелә:
- Мин... эшләп бөттөм.
- Булмаҫ! – уҡытыусы ышанмайынса уның имтихан ҡағыҙын ҡулынан тартып ала. Иғтибар менән ҡарап сыҡҡас, ҡағыҙҙы түшенә ҡыҫа ла, шаңҡыуҙан ләм-мим өндәшмәй китеп бара.
Бөтә имтихандарҙы ла уңышлы тапшырған ябай башҡорт малайы иң алдынғы 1-се взводҡа алына.
Хаталанған математика уҡытыусыһы, бик ныҡ яңылышҡан. Бер кемдең дә урынын алмаған ул Учалы батыры Денис Хәҙис улы Камалетдинов. Үҙенең, тик үҙенең урынын, үҙенең юлын тапҡан. Шул - бәхет!
Фото: Д.Камалетдиновтың шәхси сәхифәһенән.