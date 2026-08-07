Балалар яугир менән осрашты

«Муфаса» позывнойлы яугир ҡыҫҡа ваҡытлы ялында ла тик ятмай, ғаиләһенә ярҙамлаша, осрашыуҙарға йөрөй. Лагерҙағы матур осрашыуға уның әсәһе лә килгән. Фәймә Нәғим ҡыҙына батыр ул үҫтергәне өсөн рәхмәт әйтәйек!
Яугир балаларға фронт хәлдәрен һөйләгән, алғы һыҙыҡтағы берҙәмлекте ғорурланып телгә алған, һалдат көнкүреше менән таныштырған. Балалар ҡыҙыҡһынып төрлө һорау биргән.
Башҡортостан яуҙағыларға даими гуманитар ярҙам да күрһәтә - МХО-ла ҡатнашыусылар бының өсөн ҙур рәхмәтле.
Һәр яугир иҫән-имен еңеп ҡайтһын!
Фото, сығанаҡ: Бөрйән районы.