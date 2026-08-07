+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
7 Августа , 07:15

Балалар яугир менән осрашты

Бөрйән районының "Ағиҙел" балалар һауыҡтырыу лагерында тулҡынландырғыс осрашыу булған, тип хәбәр итәләр. Малайҙар һәм ҡыҙҙарға ҡунаҡҡа "Батырлыҡ" ордены кавалеры килгән.

Балалар яугир менән осраштыБалалар яугир менән осрашты
Балалар яугир менән осрашты

«Муфаса» позывнойлы яугир ҡыҫҡа ваҡытлы ялында ла тик ятмай, ғаиләһенә ярҙамлаша, осрашыуҙарға йөрөй. Лагерҙағы матур осрашыуға уның әсәһе лә килгән. Фәймә Нәғим ҡыҙына батыр ул үҫтергәне өсөн рәхмәт әйтәйек!

Яугир балаларға фронт хәлдәрен һөйләгән, алғы һыҙыҡтағы берҙәмлекте ғорурланып телгә алған, һалдат көнкүреше менән таныштырған. Балалар ҡыҙыҡһынып төрлө һорау биргән.

Башҡортостан яуҙағыларға даими гуманитар ярҙам да күрһәтә - МХО-ла ҡатнашыусылар бының өсөн ҙур рәхмәтле.

Һәр яугир иҫән-имен еңеп ҡайтһын!

Фото, сығанаҡ: Бөрйән районы.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика