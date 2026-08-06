+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
6 Августа , 11:58

"Дон" ғаилә ҡорған

Ҡаһарман яугир күптән түгел ялға ҡайтҡайны. Йәш ғаиләне район хакимиәте башлығы Реканс Ямалиев та тәбрикләгән.  

"Дон" ғаилә ҡорған"Дон" ғаилә ҡорған
"Дон" ғаилә ҡорған

Саҡмағош районының Яңы Ҡото ауылы яугиры ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанда һөйгәне менән никахтарын теркәгән.

“Ошондай ир-егеттәргә ҡарап ҡаһарманлыҡ беҙҙең ҡаныбыҙҙа икәнлегенә төшөнәһең. Ундай улдар үҫтергән ата-әсәләргә лә рәхмәт. Оло йөрәкле ил һаҡсыһы “Дон”дың киләсәктә яҡшы ғаилә башлығы буласағына ла шигем юҡ. Ә һайлаған йәре ғаилә усағын һаҡлаусы, тоғро гүзәл зат булһын”, - тип йәштәрҙе ҡотлаған Саҡмағош район хакимиәте башлығы.

"Дон"дың яуҙағы батырлығы "МХО-ла ҡатнашыусы" һәм Жуков миҙалдары менән билдәләнгән.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика