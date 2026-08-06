"Дон" ғаилә ҡорған

Саҡмағош районының Яңы Ҡото ауылы яугиры ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанда һөйгәне менән никахтарын теркәгән.
“Ошондай ир-егеттәргә ҡарап ҡаһарманлыҡ беҙҙең ҡаныбыҙҙа икәнлегенә төшөнәһең. Ундай улдар үҫтергән ата-әсәләргә лә рәхмәт. Оло йөрәкле ил һаҡсыһы “Дон”дың киләсәктә яҡшы ғаилә башлығы буласағына ла шигем юҡ. Ә һайлаған йәре ғаилә усағын һаҡлаусы, тоғро гүзәл зат булһын”, - тип йәштәрҙе ҡотлаған Саҡмағош район хакимиәте башлығы.
"Дон"дың яуҙағы батырлығы "МХО-ла ҡатнашыусы" һәм Жуков миҙалдары менән билдәләнгән.