Беҙҙең яугирҙар ҡайҙа ла батыр!

«Восход» яуҙа үҙен ҡыйыу, аҡыллы һәм тактик етәкселек итә белеүсе, ҡатмарлы хәрби бурыстарҙы үтәүҙә маҡсатҡа өлгәшеүсән итеп күрһәткән. Уның етәкселегендә полк яугирҙары фронттың иң ҡыҙыу урындарында ла юғары оҫталыҡ, обороналау операцияларында ныҡлыҡ күрһәткән.
«Башҡортостан» полкы 2023 йылдың яҙында БР Башлығы Радий Хәбировтың башланғысы менән төҙөлгәйне. Уға тиклем дә МХО-ла беҙҙең яугирҙар исемле батальондарҙа ҡатнаша ине инде. Тәжрибә күрһәтеүенсә, яҡташтар бергә булғанда алғы һыҙыҡта берҙәм, уяу, ҡыйыу алыша, бер-береһенә ярҙам итә.
Фото: Башкирский батальон, МАКС (архиф фотоһы).