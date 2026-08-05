+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
5 Августа , 04:15

Беҙҙең яугирҙар ҡайҙа ла батыр!

"МАКС"-тағы "Башҡорт батальоны" каналында хәбәр итеүҙәренсә, "Башҡортостан" мотоуҡсылар полкының "Восход" позывнойлы командиры Луганск Халыҡ республикаһының юғары наградаһына лайыҡ булған.

Беҙҙең яугирҙар ҡайҙа ла батыр!Беҙҙең яугирҙар ҡайҙа ла батыр!
Беҙҙең яугирҙар ҡайҙа ла батыр!

«Восход» яуҙа үҙен ҡыйыу, аҡыллы һәм тактик етәкселек итә белеүсе, ҡатмарлы хәрби бурыстарҙы үтәүҙә маҡсатҡа өлгәшеүсән итеп күрһәткән. Уның етәкселегендә полк яугирҙары фронттың иң ҡыҙыу урындарында ла юғары оҫталыҡ, обороналау операцияларында ныҡлыҡ күрһәткән.

«Башҡортостан» полкы 2023 йылдың яҙында БР Башлығы Радий Хәбировтың башланғысы менән төҙөлгәйне. Уға тиклем дә МХО-ла беҙҙең яугирҙар исемле батальондарҙа ҡатнаша ине инде. Тәжрибә күрһәтеүенсә, яҡташтар бергә булғанда алғы һыҙыҡта берҙәм, уяу, ҡыйыу алыша, бер-береһенә ярҙам итә.

Фото: Башкирский батальон, МАКС (архиф фотоһы).

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика