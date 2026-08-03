+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
3 Августа , 13:09

Яугирға рәхмәт!

Тырыш хеҙмәте һәм хәрби бурысына тоғролоғо өсөн Кушнаренко районы хакимиәте башлығы Марат Латипов гвардия рядовойы Рәдис Лоҡмановҡа рәхмәт хаты тапшырҙы.

Яугирға рәхмәт!Яугирға рәхмәт!
Яугирға рәхмәт!

Рәдис Лоҡманов Өфө районының Миловка ауылында тыуған. Атаһы Марсель Шамил улы Кушнаренко районының Иҫке Ғүмәр ауылынан, әсәһе Фәһимә Фиҙаил ҡыҙы Ҡырмыҫҡалы районынан. Туғыҙ класты Рәдис Иҫке Ғүмәр ауылында тамамлай, һуңынан 114-се профессиональ училищеға уҡырға инә. Механик, машина-трактор паркын ремонтлау буйынса мастер, иретеп йәбештереүсе һөнәрен ала. 2009-2010 йылдарҙа Һамар өлкәһендә мотоуҡсылар подразделениеһында һалдат хеҙмәтен үтә. Армиянан һуң оҙаҡ йылдар юлсы - асфальт түшәүсе булып эшләй.

2024 йылдың сентябрендә РФ Оборона министрлығы менән контракт төҙөй. Десант-штурм взводы уҡсыһы гвардия рядовойы Рәдис Лукманов Часов Яр тораҡ пункты өсөн алыштарҙа ҡатнаша. Хәрби хәрәкәттәр барышында күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн десантсы "Крюк" "Батырлыҡ өсөн" миҙалы менән бүләкләнә.

Фото: https://avangard-kushn.ru/articles/common_material/2026-07-20/u-menya-papa-voennyy-4756735

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика