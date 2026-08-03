Яугирға рәхмәт!

Рәдис Лоҡманов Өфө районының Миловка ауылында тыуған. Атаһы Марсель Шамил улы Кушнаренко районының Иҫке Ғүмәр ауылынан, әсәһе Фәһимә Фиҙаил ҡыҙы Ҡырмыҫҡалы районынан. Туғыҙ класты Рәдис Иҫке Ғүмәр ауылында тамамлай, һуңынан 114-се профессиональ училищеға уҡырға инә. Механик, машина-трактор паркын ремонтлау буйынса мастер, иретеп йәбештереүсе һөнәрен ала. 2009-2010 йылдарҙа Һамар өлкәһендә мотоуҡсылар подразделениеһында һалдат хеҙмәтен үтә. Армиянан һуң оҙаҡ йылдар юлсы - асфальт түшәүсе булып эшләй.
2024 йылдың сентябрендә РФ Оборона министрлығы менән контракт төҙөй. Десант-штурм взводы уҡсыһы гвардия рядовойы Рәдис Лукманов Часов Яр тораҡ пункты өсөн алыштарҙа ҡатнаша. Хәрби хәрәкәттәр барышында күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн десантсы "Крюк" "Батырлыҡ өсөн" миҙалы менән бүләкләнә.
Фото: https://avangard-kushn.ru/articles/common_material/2026-07-20/u-menya-papa-voennyy-4756735