+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
3 Августа , 13:18

Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы

"Ватанды һаҡлаусылар " дәүләт фонды инвалид ветерандарға йәшәү шарттарын яҡшыртырға ярҙам итә.

Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһыЯрҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы

Балтас районы ветерандары Радик Шакиров менән Илсур Хафизовтың йорттарында «Аҡыллы йорт» системаһын урынлаштырып, планшеттарға, смартфондарға тоташтырғандар, саң һурҙырғыс роботтар һәм эш урындары йыһазландырылған. Йортта йәшәүселәрҙең хәүефһеҙлеге өсөн төтөн, һыу һәм газ датчиктары, шулай уҡ махсус душ кабиналары ҡуйылған.

Әйткәндәй, торлаҡты адаптациялау рәүешендә ярҙам алыу өсөн инвалид ветерандарға фонд филиалына документтар комплекты менән ирекле формала ғариза бирергә кәрәк. 

Фото: https://vk.ru/baltach_adm

 

Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика