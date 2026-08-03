Ярҙамға «Аҡыллы йорт» системаһы

Балтас районы ветерандары Радик Шакиров менән Илсур Хафизовтың йорттарында «Аҡыллы йорт» системаһын урынлаштырып, планшеттарға, смартфондарға тоташтырғандар, саң һурҙырғыс роботтар һәм эш урындары йыһазландырылған. Йортта йәшәүселәрҙең хәүефһеҙлеге өсөн төтөн, һыу һәм газ датчиктары, шулай уҡ махсус душ кабиналары ҡуйылған.
Әйткәндәй, торлаҡты адаптациялау рәүешендә ярҙам алыу өсөн инвалид ветерандарға фонд филиалына документтар комплекты менән ирекле формала ғариза бирергә кәрәк.
Фото: https://vk.ru/baltach_adm