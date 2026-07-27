"Альф"ҡа иң шәп ял теләйбеҙ!

Ул 2022 йылдың көҙөндә өлөшләтә мобилизация сиктәрендә саҡырыла һәм шул ваҡыттан алып илебеҙ мәнфәғәттәрен яҡлау буйынса хәрби бурыстар үтәп, алғы һыҙыҡта ҡала бирә. Район хакимиәте башлығы Илгиз Субушевтың яугир менән осрашыуы барышында хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе тәьмин итеү мәсьәләләре, хеҙмәт шарттары һәм подразделение ихтыяждары тикшерелде, тип хәбәр итә район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте. Кәрәкле ярҙам тураһындағы һорауға "Альф" үҙенең подразделениеһына техника һәм ҡорамалдар менән ярҙам итеүҙе һорай. Әлеге ваҡытта район хакимиәте һәм ирекмәндәр генератор һәм квадрокоптерҙы — хәрби бурыстарҙы үтәү һәм яугирҙарыбыҙҙың ғүмерен һаҡлау өсөн кәрәкле бөтә нәмәне йыйыу һәм ебәреү буйынса эш алып бара.
Беҙ Ватанды батырҙарса яҡлаған яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ! Уларҙың һәр береһе сыҙамлыҡ, батырлыҡ һәм патриотизм өлгөһө булып тора. "Альф"ҡа һәм башҡа яугирҙарға тиҙ арала Еңеү менән ҡайтыуҙарын теләйбеҙ!
Фото: https://vk.ru/baltach_adm