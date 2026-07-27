+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
27 Июля , 10:11

"Альф"ҡа иң шәп ял теләйбеҙ!

«Альф» позывнойлы яугир махсус хәрби операция зонаһынан ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан. 

"Альф"ҡа иң шәп ял теләйбеҙ!"Альф"ҡа иң шәп ял теләйбеҙ!
"Альф"ҡа иң шәп ял теләйбеҙ!

Ул 2022 йылдың көҙөндә өлөшләтә мобилизация сиктәрендә саҡырыла һәм шул ваҡыттан алып илебеҙ мәнфәғәттәрен яҡлау буйынса хәрби бурыстар үтәп, алғы һыҙыҡта ҡала бирә. Район хакимиәте башлығы Илгиз Субушевтың яугир менән осрашыуы барышында хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе тәьмин итеү мәсьәләләре, хеҙмәт шарттары һәм подразделение ихтыяждары тикшерелде, тип хәбәр итә район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте. Кәрәкле ярҙам тураһындағы һорауға "Альф" үҙенең подразделениеһына техника һәм ҡорамалдар менән ярҙам итеүҙе һорай. Әлеге ваҡытта район хакимиәте һәм ирекмәндәр генератор һәм квадрокоптерҙы — хәрби бурыстарҙы үтәү һәм яугирҙарыбыҙҙың ғүмерен һаҡлау өсөн кәрәкле бөтә нәмәне йыйыу һәм ебәреү буйынса эш алып бара.

Беҙ Ватанды батырҙарса яҡлаған яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ! Уларҙың һәр береһе сыҙамлыҡ, батырлыҡ һәм патриотизм өлгөһө булып тора. "Альф"ҡа һәм башҡа яугирҙарға тиҙ арала Еңеү менән ҡайтыуҙарын теләйбеҙ! 

Фото: https://vk.ru/baltach_adm

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика