+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
25 Июля , 14:56

МХО ветерандары уҡыуҙарын тамамланы

Кадрҙар программаһының беренсе ағымында ҡатнашыусылар сығарылыш проекттарын уңышлы яҡланы. Программала ҡатнашҡан 70 яугирҙың 64-те уҡыуын тамамланы.

МХО ветерандары уҡыуҙарын тамамланыМХО ветерандары уҡыуҙарын тамамланы
МХО ветерандары уҡыуҙарын тамамланы

Ветерандар өсөн был уҡыу идара итеү карьераһында тәүге аҙым ғына түгел, ә һәйбәт командаға эләгеү мөмкинлеге лә. Улар бер йыл эсендә бер-береһенә хәрби иптәш булыуҙарын йәшермәй.

Башҡортостан Башлығының Дәүләт хеҙмәте һәм кадрҙар сәйәсәте мәсьәләләре буйынса идаралығы етәксеһе Татьяна Саенко "уҡыусыларҙың" әҙерлеген юғары баһаланы: "Проекттарҙы яҡлау кимәле ойоштороусыларҙы ла, уҡытыусыларҙы ла хайран ҡалдырҙы. Икенсе ағым мотлаҡ тағы ла көслөрәк буласаҡ — хәҙер тәжрибә бар».

Программала ҡатнашыусылар үҙҙәренең проекттарын республиканы үҫтереүгә бағышланы.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, "Башҡортостан геройҙары" кадрҙар программаһы 2025 йылдың февралендә, республика Башлығы Радий Хәбировтың тәҡдиме буйынса, Рәсәй Президенты Владимир Путин башланғысы менән ойошторолған "Геройҙар ваҡыты" федераль проектының төбәктәге дауамы булараҡ старт алды. Уның маҡсаты – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар араһынан идарасыларҙың яңы быуынын әҙерләү.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика