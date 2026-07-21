+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
21 Июля , 18:45

"Кама" отпускыла мунса төҙөй!

Нуриман районының Оло Теңкәш ауылынан "Кама" позывнойлы егет махсус хәрби операция зонаһынан отпускыға ҡайтҡан.

"Кама" отпускыла мунса төҙөй!"Кама" отпускыла мунса төҙөй!
"Кама" отпускыла мунса төҙөй!

Ватаныбыҙ мәнфәғәтен һаҡлаған уңған егет өйгә ҡайтҡас, тик ятмай - мунса төҙөүгә тотонған!

- Был уның үҫешкә ынтылышы һәм яҡындары тураһында хәстәрлек күреүе хаҡында һөйләй, - тип яҙа район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте.- «Кама» — барыбыҙ өсөн дә өлгө. Яуаплылыҡ, Ватанға тоғролоҡ һәм ғәйәт ҙур рух көсө өлгөһө. Ул лайыҡлы рәүештә төрлө наградалар менән бүләкләнгән, әммә уның өсөн иң ҙур награда - тыныслыҡ.

Рәхмәт һиңә, «Кама», хеҙмәтең өсөн, батырлығың өсөн! Беҙ һинең менән ғорурланабыҙ һәм ихлас күңелдән һинең тыуған яғыңа — һин шундай ҡаһарманлыҡ менән һаҡлаған тыныс тормошҡа — имен-аман әйләнеп ҡайтыуыңды көтәбеҙ!

Фото: https://vk.ru/nurimanrb

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика