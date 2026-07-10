+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
10 Июля , 10:57

Бер ваҡытта отпуск алырға рөхсәт иткән закон

Рәсәй президенты Владимир Путин, яраланып I йәки II төркөм инвалидлығы алған һәм хеҙмәтен дауам иткән, буйҙаҡ хәрбиҙәрҙең ата-әсәһе һәм балаларына улар менән бер ваҡытта отпуск алырға рөхсәт иткән законға ҡул ҡуйҙы.

Бер ваҡытта отпуск алырға рөхсәт иткән законБер ваҡытта отпуск алырға рөхсәт иткән закон
Бер ваҡытта отпуск алырға рөхсәт иткән закон

Никахта торған хәрбиҙәр өсөн бындай мөмкинлек ғәмәлдә. Ошо хаҡта тулыраҡ яҙма.

Төп мәлдәрҙе Башҡортостан республикаһының Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығында аңлаттылар:

Яңы закон ғаилә ағзалары исемлеген, никах мөнәсәбәттәре менән генә сикләмәй, киңәйтә. Был мөмкинлектән инвалид хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең балиғ булған балалары ла файҙалана аласаҡ, тип белдерелә.

Ата-әсә йәки балалар, теләһә, үҙҙәренең отпускын инвалид хәрби хеҙмәткәр туғанының ял итеү ваҡытына тап килтерә ала. Шул уҡ ваҡытта йыллыҡ отпускынан оҙағыраҡ ял көндәре өсөн хеҙмәт хаҡы иҫәпләнмәй.

Тулыраҡ мәғлүмәт – документта: vk.cc/cZlHHA

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика