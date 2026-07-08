Һәләк булған яугирҙар иҫтәлегенә

"Олимп" стадионында турнирҙы Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары Сергей Кожевников асҡан. Командалар составында хәрби хәрәкәттәр ветерандары, дәүләт органдары хеҙмәткәрҙәре, йәмәғәт ойошмалары һәм предприятиелар вәкилдәре булған: «Катрен» – фармацевтика компанияһы, «СВЛ» – десантсы-ветерандар,Росгвардияның «Булат» махсус тәғәйенләнештәге 29-сы отряды, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай, «Барс» – Туймазы десанты-ветерандары, «Патриот» – Рәсәй Геройы М. Серафимов ис. хәрби-патриотик парк, «УТК» – Урал торба-прокат компанияһы, «Шурави» – хәрби хәрәкәттәр ветерандары. Шулай уҡ майҙанға балалар командалары ла сыҡҡан.
Турнир бик ҡыҙыу барҙы, егеттәр тырышты, ти көйәрмәндәр.
Ойоштороусылары - Йәштәргә патриотик тәрбиә биреү үҙәге, «Ветераны Воздушно-десантных войск и подразделений спецназа РБ» ойошмаһының Өфө бүлексәһе, «Лига ФУЛЛ Республики Башкортостан» йәмәғәт ойошмаһы.
Фото: Город Уфа, вк
Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ!