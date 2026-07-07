+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
7 Июля , 05:53

Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар

Ҡырмыҫҡалы юл ремонтлау-төҙөү идаралығы хеҙмәткәрҙәре инвалидлыҡ алған махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам күрһәтеүҙе дауам итә.

Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙарЯрҙамһыҙ ҡалдырмайҙар
Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар

- Инвалидлыҡ алған махсус хәрби операция ветерандарына ярҙам күрһәтеү сиктәрендә Ҡырмыҫҡалы юл ремонтлау-төҙөү идаралығы хеҙмәткәрҙәре Яңы Ҡыйышҡы ауылына асфальт валсығы алып килде, - тип хәбәр итә район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте. - Уны МХО ветераны Әлмир Үлмәҫҡоловтың ихатаһына бушаталар. Йорттарға инеү һәм йорт яны биләмәһен төҙөкләндереү менән бәйле көнкүреш мәсьәләләрен хәл итеүҙә ярҙам күрһәтеү буйынса ҡарарҙы район хакимиәте ауыл хакимиәттәренән алған ғаризалар буйынса ҡабул итә.

Бекетов ауылынан Иванко Андрейға ла 5 тонна асфальт валсығы алып барылған. Ул да махсус хәрби операцияла яраланған батыр яугир.

Фото: https://vk.com/karmadm?z=photo-173018413_457317261%2Fwall-173018413_42644

 

 

Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар
Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар
Ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика