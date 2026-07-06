+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
6 Июля , 05:33

МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!

Нуриман районының Яңы Бүрес ауылынан "Бабай" барыһына ла өлгө! 

МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!
МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!

"Бабай" 2023 йылдың сентябренән махсус хәрби операция зонаһында хеҙмәт итә. 2026 йылдың июнендә ул, бурысын үтәгәндән һуң демобилизацияланып, тыуған яғына ҡайта.

Хеҙмәт итеү осоронда "Бабай" үҙен илебеҙҙең ысын һаҡсыһы, яҡлаусыһы итеп күрһәтә, генерал Шайморатов, "Хәрби батырлыҡтары өсөн", "Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы" миҙалдары менән бүләкләнә.

Был наградалар уның батырлығы, фиҙаҡәрлеге һәм Ватанға тоғролоғо символы булып тора.

- Беҙ илебеҙҙе намыҫ менән яҡлаған "Бабай" кеүек геройҙар менән ғорурланабыҙ! - тип яҙа Нуриман район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте. - Район халҡын ветераныбыҙҙы ҡотлауҙарға ҡушылырға саҡырабыҙ. Уның юлы үҫеп килгән быуын өсөн өлгө булһын, ә беҙҙең районда тыныс тормош уның кеүек һаҡсылар ярҙамында хәүефһеҙ булһын.

Беҙ ҙә "Бабай"ҙы иҫән-һау һуғыштан ҡайтыуы менән ҡотлайбыҙ, уға ныҡлы һаулыҡ, бәхеттәр, уңыштар теләйбеҙ!

Фото: https://vk.com/nurimanrb

 

МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!
МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!
МХО ветеранына ихтирам һәм хөрмәт!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика