+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
5 Июля , 05:00

"Бик әһәмиәтле программа"

Башҡортостанда ғәмәлгә ашырылған кадрҙар программаһына юғары баһа бирелде.

"Бик әһәмиәтле программа""Бик әһәмиәтле программа"
"Бик әһәмиәтле программа"

Һүҙ "Башҡортостан геройҙары" махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн кадрҙар программаһы тураһында. МХО тамамланғас, республика иҡтисадын кадрҙар менән тәьмин итеүгә арналған осрашыуҙа БАГСУ кафедраһы мөдире Илшат Рысаев программа финалсыларын әҙерләүҙе юғары баһаланы.

- Ҡатнашыусыларҙың дәүләт һәм муниципаль идара органдарында эшләүгә бик ыңғай һәм ҙур теләктә икәне күренә. Потенциалдары республиканың идарасы кадрҙарына ҡушылыуға яҡшы нигеҙ булып тора, - тигән эксперт.

Әйткәндәй, "Башҡортостан геройҙары" иң яҡшы белем биреү программаһы тип танылды.

Фото: вк, ГЕРОИ БАШКОРТОСТАНА.

 

Беҙҙе МАКС-та ла уҡығыҙ! 

https://max.ru/yeshlek_gazite

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика